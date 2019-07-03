Де знайти багатого нареченого: названі кращі місця

Британська блогер Анна Бей розповіла про те, де знайти багатих женихів. Вона порадила дівчатам приділяти увагу своїй зовнішності і слідувати за її вказівками в пошуках заможного чоловіка.

Бей рекомендує частіше відвідувати місця, де бувають потенційні обранці: наприклад, магазини здорового харчування або тютюнові крамниці, а також не пропускати прем'єри в опері або яхтові шоу. Про це вона розповіла на своєму YouTube-каналі.

Анна Бей ladyline.me

Поїздки Європою і відпочинок на Середземноморському узбережжі і островах теж підвищують шанси зустріти багатія, за словами блогера. Бей радить дівчатам задіяти особисті зв'язки, щоб пробратися на закриті вечірки і заходи, на кшталт світських весіль: такі свята створюють романтичну атмосферу, сприяють знайомствам.

Як раніше писав OBOZREVATEL, вчені заявили, що у людей, які в дитинстві дружили з однолітками своєї статі шанс збудувати здорові і міцні стосунки в майбутньому значно вищий, ніж у тих, хто почав заводити дружні стосунки в підлітковому віці.

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