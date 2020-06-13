Чотири способи, як родині щасливо пережити карантин

Вплив карантину відчули на собі багато сімей. А оскільки тривалий вплив стресових подій підвищує ризик розвитку тривожного розладу, важливо уникати почуття тривоги, особливо у дітей.

На щастя, існують науково перевірені способи відновити сприятливу атмосферу вдома, пише письменниця, тренер з йоги Дана Сантас в статті для CNN.

Як родині пережити карантин Pixabay

1. Щоденна практика подяки

Практика подяки, застосована в повсякденному житті, за багатьма дослідженнями, допомагає зняти стрес, підняти настрій і навіть зміцнити шлюб. Подяка може виражатися в різній формі: наприклад, члени сім'ї за обідом в усній формі говорять про те, за що вони вдячні один одному, також можна зробити баночку, дошку або журнал подяки.

2. Образотворче мистецтво

Не дарма дитячі психологи заохочують дітей висловлювати свої почуття через малюнок, а вчителі використовують розмальовки як спосіб заспокоїтися перед контрольною. Переваги художнього самовираження, що руйнують тривогу, є безсумнівними.

Ви, певно, помічали, як дитина безтурботно концентрується за малюванням і з якою гордістю демонструє свої закінчені твори мистецтва. Ви можете пригадати це почуття розслаблення і впевненості зі свого дитинства.

Однак діти не виняток. Дорослим також неймовірно корисні такі види діяльності. Так, нові дослідження підтверджують терапевтичну цінність мистецтва для людей різного віку, показуючи, що воно здатне значно знизити рівень гормону стресу кортизолу, допомагає знизити тривожність, зосередитися і поліпшити увагу.

Образотворче мистецтво допомагає зняти стрес не тільки у дітей, але у дорослих Pixabay

3. Ігри на уяву

Рольова гра – це природна здатність дитини, яка допомагає їй розслабитися та зняти стрес. Тому важливо так організувати день, щоб він передбачав час на гру.

Так, дитина може зобразити, що вона вирушає до лікарні, або, наприклад, розіграти поїздку в магазин, де всі носять маски, каже дитячий і сімейний психолог Даніель Саттон. При цьому батькам також корисно приєднатися до гри дітей, керуючись їхніми вказівкам.

4. Щоденний сімейний фітнес

Щоденний сімейний фітнес – це ефективний спосіб зняти стрес і зміцнити сім'ю. Є безліч досліджень, які доводять користь регулярних фізичних вправ для психіки, але коли мова йде про зняття стресу і почуття тривоги, найбільш ефективними є форми вправ, зосереджені на зв'язку між розумом і тілом. Це може бути йога, тайчи або цигун.

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