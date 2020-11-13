Думаю, ви всі прекрасно знаєте, що у тих, хто любить прикмети та ритуали, як і у тих, хто любить великі знижки на товари, є власна чорна п'ятниця.

Але на відміну від тих, хто намагається скуповуватися дешевше, любителі плювати через ліве плече, стукаючи по дереву, прагнуть отримати знижки та подарунки від світу нематеріального. І головний з цих подарунків – жити довго, щасливо і безпечно, але при цьому суворо дотримуючись певних правил та обрядів. Але ці правила не зважають, що наука вже багато-багато років навчає нас покладатися на здоровий глузд. Проте величезна кількість людей по всьому світу продовжує сповідувати та проповідувати Магію Забобонів. Що ж спонукає мільярди жителів нашої планети звертатися до неї:

1) Жага гарантувати собі успішне майбутнє.

Тут бажання завжди діяти безпомилково, убезпечивши себе від будь-яких неприємностей, є основним стимулятором щодо носіння оберегів (різні амулети, які повинні відлякувати нечисту силу), і та різних цяцьок, що приносять вдачу (наприклад, маленьку підкову на щастя, яку носять на шиї).

2) Бажання, за допомогою магії впливати на ті процеси, якими ми і без того, здатні керувати за допомогою адекватних дій.

Тут, виконання певних дій (ритуалів), запускає так зване магічне мислення. Або як сказав колись Зигмунд Фрейд: "У людини, з примітивним мисленням, є величезна довіра до могутності його бажань. По суті, все, що вона творить магічним шляхом, має здійснитися тільки тому, що вона цього хоче". Ось наприклад, поставив чоловік у своєму авто освячені іконки, та заспокоївся. А те, що техогляд не пройшов, та на лисій гумі по ожеледі – нічого: "На все воля Божа!" Більш того, деякі люди, особливо з тривожно-недовірливим типом особистості, здатні на своїх ритуалах заробити собі ОКР – обсесивно-компульсивний розлад, за яким, вже і до параноїдної шизофренії однією рукою подати.

3) Прагнення пояснювати собі все незрозуміле.

Багатьом з нас здається, що, якщо дати всьому назву та всьому знайти причину, то це відразу все прояснить, спростить, а це, в свою чергу, принесе заспокоєння. Феномен у цього прагнення простий: світом, в якому все просто передбачити, та все відразу зрозуміло, керувати дуже легко. Достатньо регулярно здійснювати певні "магічні" дії.

Однак, заради справедливості варто відзначити, що дотримання певних ритуалів, дуже допомагає в деяких небезпечних професіях. Адже робота, наприклад, пілотом, або сапером, а також заняття парашутним спортом, практично не залишає людині права на помилку. Ось в таких професійних обставинах, дотримання певних обрядів та правил допомагає людям успішно адаптуватися до стресу, який пов'язаний з ризиком втратити не лише своє здоров'я, але і життя.

А тому, з огляду на те, що реальних мотивів у нашої поведінки всього два – отримати задоволення, та уникнути болю, наостанок хочеться щиро побажати всім прихильникам забобонів все ж більше спиратися на свій розум і раціональні дії. Адже життя реальне, караючи людей за хибні переконання, знижки на віру в прикмети нікому не робить. А якщо ваша щира віра дійсно допомагає вам у житті, то використовуйте її для створення чогось дуже позитивного та світлого, навіть в найбільш чорну п'ятницю!

Дякую за увагу!

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