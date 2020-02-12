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12 лютого • оновлено в 20:58
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Чому ви нічого не встигаєте: 5 порад для найбільш заклопотаних

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Якщо ви постійно чимось зайняті, але все одно "нічого не встигаєте", пора задуматися про те, чи все правильно ви робите.

Для тих, кому знайома така ситуація, OBOZREVATEL підготував кілька працюючих порад: як впоратися з усіма справами, не падаючи від втоми.

1. Розподіліть час

Чому ви нічого не встигаєте: 5 порад для найбільш заклопотаних

pixabay.com

Якщо на вас лежить відповідальність за рішення одразу кількох проблем, постарайтеся скласти перелік справ і розподілити їх по мірі важливості. Порада: найскладнішими завданнями краще зайнятися з ранку або в той час дня, коли ви максимально продуктивні.

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2. Робіть маленькі перерви

На думку вчених, мозок людини втомлюється після 90 хвилин заняття однією і тією ж справою. Тому давайте йому можливість відпочити, влаштовуючи перерви хоча б на 15-20 хвилин.

Чому ви нічого не встигаєте: 5 порад для найбільш заклопотаних

pixabay.com

3. Не хапайтеся за все одразу

Намагаючись зробити одразу все, швидше за все, ви отримаєте зворотний ефект. Хоча й не виключено, що багатозадачність вам під силу, але життя в такому режимі призводить до вигоряння. Воно того варте?

Чому ви нічого не встигаєте: 5 порад для найбільш заклопотаних

pixabay.com

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4. Іноді варто сказати "ні"

Не погоджуйтеся на всі прохання та пропозиції, боячись когось цим образити. Якщо є хтось, хто може виконати завдання не гірше від вас, – передоручіть це йому. А самі приділіть увагу запланованим справам. Це допоможе вам не вибитися з колії.

Чому ви нічого не встигаєте: 5 порад для найбільш заклопотаних

pixabay.com

5. Не витрачайте життя на інтернет

Хвороба багатьох – витрачати години дорогоцінного часу на соцмережі. Звичайно, повністю відмовлятися від віртуального спілкування не потрібно, але час на нього варто істотно обмежити.

Чому ви нічого не встигаєте: 5 порад для найбільш заклопотаних

pixabay.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що був названий несподіваний секрет щасливих стосунків.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
Психологія робота офіс жінки лайфхак
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