Чому українці розлучаються: експертка шоу "Майже колишні" назвала популярні причини

Експертка реаліті-шоу "Майже колишні" на телеканалі "1+1" Ірина Кириченко назвала найпопулярніші причини розлучень серед українців. Це фінансові проблеми, ранній вік одруження, залежність одного з партнерів, насилля у родині та відсутність взаєморозуміння.

Як розповіла практикуюча психологиня в програмі "Сніданок з 1+1", Україна – одна з лідерів Європи за кількістю розлучень. У 2019 році, за даними Міністерства юстиції, розлучилося близько 54 тисяч українських пар (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Герої проєкту пройдуть низку випробувань: дистанція між подружжям – протягом семи днів пара житиме в одному будинку, який розділений червоною лінією навпіл; будуть випробування на детекторі брехні; випробування ідеальними побаченнями тощо. Зазвичай ми вважаємо, якщо у стосунках нам погано, то змінивши партнера, нам одразу ж стане краще. Тому ми й надаємо героям проєкту таку можливість", – розповіла психологиня.

Психологиня розповіла, як визначити, чи можна ще врятувати шлюб Фото: pathdoc - stock.adobe.com

Ірина також зазначила, що головною ознакою того, що шлюб уже не має сенсу рятувати, може стати відсутність бажання та мотивації налагоджувати стосунки одного або обох партнерів у парі. А ще психологиня зазначила, як саме пояснити дитині, чому батьки розлучаються:

"Дуже часто, коли батьки розлучаються, дитина сприймає все на власний рахунок. Вона звинувачує себе у сімейних проблемах, думаючи, що погано вчиться чи неправильно себе поводить. Не потрібно втягувати дитину у маніпуляції задля того, щоб зробити боляче своєму партнерові. Найважливіше, що повинні зробити батьки – зберегти дружнє ставлення один до одного, заради дітей", – зауважила психологиня.

Відзначимо, прем'єра нового реаліті-шоу "Майже колишні" стартуватиме 1 вересня на телеканалі "1+1" о 22:45. Воно покликане допомогти розібратись у стосунках та зберегти шлюб парам, які перебувають на межі розлучення. Учасниками реаліті стануть одружені пари, які перебувають на межі розлучення, але готові дати собі шанс врятувати родину.

За умовами проєкту, вони протягом тижня житимуть у розділеному навпіл будинку та пройдуть "стрес-тести". За результатами випробувань подружжя вирішуватиме, чи готові вони до змін заради збереження шлюбу, чи дійсно прагнуть розлучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер гурту Little Big Ілля Прусікін і співачка Ірина Смєлая, яка виступає під псевдонімом Татарка, оголосили про розлучення після чотирьох років шлюбу.