Чому обійми важливі для людей: психологиня назвала причини

Ольга Веркалець Психологія 03:20, 28.07.2020

Психологиня Аріна Липкіна повідомила, що обійми рідних людей є обов'язковими для повноцінного життя людини, тому що позитивно впливають на психіку.

Як розповіла експертка в інтерв'ю радіо Sputnik, відмова від обіймів зробить людину самотньою.

"Ми починаємо жити з того, що відчуваємо тепло людей, які нас обіймають, про нас дбають і зберігають наше життя. Це не просто одна з потреб. Це допомагає нам виживати. Без цього ми можемо почати втрачати силу і енергію, йти в стан розгубленості і апатії", – пояснила Липкіна.

Психологиня розповіла, чому людям важливо обійматися
УманьNews.City

Під час пандемії лікарі радять обмежити кількість дотиків, щоб знизити можливість зараження коронавірусом. Тому дуже важливо зберігати контакти хоча б з найближчими, навіть з домашніми тваринами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати назвали найбезглуздіші причини для розлучення.

Коментувати
Lady Психологія

Дивіться також

"Кремлівському" олігархові Фуксу не дали "пограбувати" Київ на 80 млн. Деталі афери

Журналіст вказав на підозрілі факти у смерті 3-річного сина політв'язня в Криму

У Путіна відмовилися гарантувати перемир'я на Донбасі

Росія привела в готовність штаби і мобілізаційну базу в Криму, – Кривонос

Дефіцит бюджету України досяг рекордної позначки: кожна четверта гривня кредитна