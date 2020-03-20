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20 березня • оновлено в 21:25
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Чому люди скуповують туалетний папір у розпал карантину: 7 версій ажіотажу

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В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, в розпал карантину, введеного через коронавірус, виник ажіотаж не лише на медичні маски та продукти харчування, а й чомусь на туалетний папір.

Так, у мережі популярні ролики, на яких видно, як у магазинах покупці відбирають цей товар один у одного і навіть б'ються через нього. OBOZREVATEL спробував розібратися, з чим пов'язаний такий величезний попит на туалетний папір під час спалаху коронавірусу.

Чому люди скуповують туалетний папір під час епідемії коронавірусу

Чому люди скуповують туалетний папір під час епідемії коронавірусу

Vincent Isore via imago-images.de

1. Практичність туалетного паперу

Туалетний папір не вимагає особливих умов зберігання, він ніколи не зіпсується і рано чи пізно 100-відсотково буде використаний.

2. Туалетний папір від коронавірусу

Коли коронавірус лютував в Ухані, влада рекомендувала людям не торкатися предметів загального користування руками і навіть у рукавичках, а використовувати для цього туалетний папір, який слід одразу ж викинути. Тому перед виходом на вулицю китайці брали з собою рулон і торкалися шматочками паперу до поручнів, кнопок ліфта, дверних ручок і т.д.

Чому люди скуповують туалетний папір у розпал карантину

Чому люди скуповують туалетний папір у розпал карантину

Pixabay

3. Наслідування італійцям

В Іспанії та Італії люди зазвичай користуються паперовими рушниками замість звичайних, тому закуповують їх великими пачками. Побачивши таку картинку по ТБ, інші могли сплутати рушники з туалетним папером і тому теж вирішили запастися цим товаром.

4. Папір туалетний замість маски

За однією з версій ажіотажу навколо туалетного паперу, з неї можна робити медичні маски – в мережі навіть є такі ролики.

5. Купити, поки не скінчилася

Коли навколо всі масово скуповують туалетний папір, людина починає думати, що, по-перше, це вкрай необхідний товар, а по-друге, що при такому шаленому попиті скоро він закінчиться. З цих міркувань кожен прагне і собі взяти пару упаковок.

Чому люди скуповують туалетний папір під час карантину

Чому люди скуповують туалетний папір під час карантину

Pixabay

6. Карантин

Під час карантину багато хто змушений безвилазно сидіти вдома, і логічно, що витрата туалетного паперу зростає в рази. Тому люди прагнуть поповнити домашні запаси.

7. Страх перед невідомістю і дискомфортом

Психологи вважають, що коронавірус викликає у людей страх своїм дискомфортом і невідомістю. Тому для власного заспокоєння люди прагнуть забезпечити себе звичними і простими речами для комфорту, включаючи туалетний папір.

Нагадаємо, раніше викладач Квінслендського технологічного університету з питань громадського здоров'я та соціальної роботи Нікі Едвардс припустила, що люди під час карантину через коронавірус розкуповують туалетний папір, тому що він символізує контроль.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Коронавірус
Теги
карантин Психологія супермаркет вірус
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