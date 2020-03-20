Чому люди скуповують туалетний папір у розпал карантину: 7 версій ажіотажу

В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, в розпал карантину, введеного через коронавірус, виник ажіотаж не лише на медичні маски та продукти харчування, а й чомусь на туалетний папір.

Так, у мережі популярні ролики, на яких видно, як у магазинах покупці відбирають цей товар один у одного і навіть б'ються через нього. OBOZREVATEL спробував розібратися, з чим пов'язаний такий величезний попит на туалетний папір під час спалаху коронавірусу.

Чому люди скуповують туалетний папір під час епідемії коронавірусу Vincent Isore via imago-images.de

1. Практичність туалетного паперу

Туалетний папір не вимагає особливих умов зберігання, він ніколи не зіпсується і рано чи пізно 100-відсотково буде використаний.

2. Туалетний папір від коронавірусу

Коли коронавірус лютував в Ухані, влада рекомендувала людям не торкатися предметів загального користування руками і навіть у рукавичках, а використовувати для цього туалетний папір, який слід одразу ж викинути. Тому перед виходом на вулицю китайці брали з собою рулон і торкалися шматочками паперу до поручнів, кнопок ліфта, дверних ручок і т.д.

Чому люди скуповують туалетний папір у розпал карантину Pixabay

3. Наслідування італійцям

В Іспанії та Італії люди зазвичай користуються паперовими рушниками замість звичайних, тому закуповують їх великими пачками. Побачивши таку картинку по ТБ, інші могли сплутати рушники з туалетним папером і тому теж вирішили запастися цим товаром.

4. Папір туалетний замість маски

За однією з версій ажіотажу навколо туалетного паперу, з неї можна робити медичні маски – в мережі навіть є такі ролики.

5. Купити, поки не скінчилася

Коли навколо всі масово скуповують туалетний папір, людина починає думати, що, по-перше, це вкрай необхідний товар, а по-друге, що при такому шаленому попиті скоро він закінчиться. З цих міркувань кожен прагне і собі взяти пару упаковок.

Чому люди скуповують туалетний папір під час карантину Pixabay

6. Карантин

Під час карантину багато хто змушений безвилазно сидіти вдома, і логічно, що витрата туалетного паперу зростає в рази. Тому люди прагнуть поповнити домашні запаси.

7. Страх перед невідомістю і дискомфортом

Психологи вважають, що коронавірус викликає у людей страх своїм дискомфортом і невідомістю. Тому для власного заспокоєння люди прагнуть забезпечити себе звичними і простими речами для комфорту, включаючи туалетний папір.

Нагадаємо, раніше викладач Квінслендського технологічного університету з питань громадського здоров'я та соціальної роботи Нікі Едвардс припустила, що люди під час карантину через коронавірус розкуповують туалетний папір, тому що він символізує контроль.

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