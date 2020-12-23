Хто з вас стикався в житті з тим, що чоловік говорить, що вас любить, але при цьому не дарує вам подарунки, оскільки вважає, що це безглузда витрата грошей?

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У него находиться миллион причин и оправданий ….

Дорого…

Не по карману…

У тебя еще есть старая шуба. Нормальная. Можешь поносить зачем тебе новая?

Зачем тебе ювелирка, носи бижутерию. Дешево и красиво и часто менять можно!

Впрочем, он может по-разному думать, но подарков все равно нет.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Первое.

Вы не интересны этому мужчине, и он просто не хочет тратить на вас деньги. Ему с вами удобно и очень комфортно и при любом удобном случае он уйдет к более выгодной партии.

От такого мужчины нужно бежать.

Второе.

Мужчина ленивый и не хочет развиваться. В таком случае его можно подтолкнуть…но, если при первых же попытках он проявляет сопротивление, то от такого мужчины нужно бежать.

Третье.

Проблема в тебе. Ты перестала ухаживать за собой или недостаточно уделяешь время себе любимой. Тебя мало что интересует и ты стесняешься ему заявлять о своих потребностях, чтобы не дай Бог не задеть его нежные трепетные чувства и ЭГО.

Ну, что я могу сказать. Займись собой. Начни сама на себя тратить деньги и показывай ему это. Зачасти в салоны красоты и с покупками вещей, которые делают тебя счастливой.

Если после такого мужчина не изменится, то есть 2 варианта:

1. Мужчина уйдет к той, которая, себя любит и относиться к себе как к КОРОЛЕВЕ и будет баловать ее.

2. Ты станешь настолько шикарной, что он тебя не понятен и тоже уйдет.

Стань Королевой своей жизни – начни со своего тела.