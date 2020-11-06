Почну з того, що безпосередньо з проблемою розлучення і реакцією дитини на нього, приходять до мене, як до дитячого психолога, досить рідко. Найчастіше батьки приходять із запитом на проблемну поведінку, непослух, "протестну" поведінку, зниження успішності, спалахи агресії і т.д., і вже розбираючись в причинах цієї поведінки, я виявляю зовсім недавнє розлучення батьків. У моїй практиці всього пару раз до мене приходили батьки з питанням про те, як правильно підготувати дитину до розлучення, щоб це не стало для нього травмою.

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Хочу подчеркнуть, что ни о каком осуждении родителей, которые так не делают, то есть не обращаются заранее к психологу, не может быть и речи. Ведь проблема не заключается в холодности или игнорировании проблем своего ребенка, родители искренне пытаются помогать ребенку, защищают его в этой ситуации, но благодаря недостаточной информированности, иногда методы "помощи" родителей могут навредить, а не помочь. Об этих методах дальше и поговорим.

Самой распространенной ошибкой родителей является чрезмерное ограждение ребенка от темы развода. Доходит до того, что ребенок внезапно оказывается перед фактом того, что один из родителей собрал вещи и ушел. Вот так вот внезапно ребенок оказался в ситуации, к которой не был готов. На вопросы ребенка о том, почему папа ушел, чаще всего он получает ответы в стиле "Ничего страшного, у папы дела", "Папа \ мама отдыхает", "Папе ближе на работу из новой квартиры" и т.д. И тут у нас сразу нарисовывается вторая ошибка. Отвечая ребенку в таком стиле, родители не ставят точку, а оставляют ребенку надежду на то, что папа \ мама скоро вернутся домой и все наладится. Таким образом, не происходит принятия ситуации, а через какое-то время, ребенок все же приходит к пониманию того, что его обманывают, и выдает вам протестное поведение во всей своей красе.

Конечно, не нужно посвящать ребенка во все подробности ситуации, но важно поговорить "по-взрослому". Поверьте, даже ребенок дошкольного возраста, при правильном построении беседы, способен понять ситуацию. Делать это нужно правильно и осторожно. Не нужно ставить ребенка перед фактом, а готовить заранее понемногу, рассказывать, почему так происходит, что такое бывает, что поменяется в вашей жизни. Разговор этот не должен быть разовым, и с тех пор, как вы начали поднимать эту тему, контролируйте эмоциональное состояние и настроение ребенка. Спрашивайте ребенка о том, о чем он думает, что чувствует, рисуйте с ним по вечерам его настроение, эмоции, и обсуждайте эти рисунки.

Дайте разрешение на проявление эмоций. Не стоит реагировать на переживания ребенка словами "Забудь" или "Не переживай", и пытаться переключить ребенка, отвлечь его от этих тревожных мыслей. В таком случае, ваш ребенок все это спрячет глубоко в себе и будет долго-долго копить эти переживания, пока в какой-то момент они не выстрелят. Разговаривайте про эмоции! В психологи есть термин "контейнирование", который означает вбирание эмоций ребенка и помощь в их переживании. В подобных жизненных ситуациях очень важно быть этим "контейнером" для вашего ребенка. Не допустите "зажима" этой темы внутри.

Отдельно стоит поговорить о подростках. Конечно, с подростками все сложнее, так как их эмоции и поведение не подвластны на этом возрастном этапе даже им самим. Но с ними, в силу их возраста, вы можете быть более откровенными и разговаривать практически на одном уровне. Подростков точно не стоит обманывать, придумывать варианты в стиле "папе просто ближе к работе" тоже точно не стоит. Это взрослый человек, который в состоянии понять, что происходит, пусть даже болезненно переживая это, но вы можете помочь ему пережить это правильно. Более того, подросток даже может поддержать и вас, ведь развод – это сложный период для всех.

Говорите ребенку, что его вины в сложившейся ситуации нет. Дети не всегда могут видеть то, что действительно происходит между мамой и папой, поэтому, не видя проблемы, берут вину на себя. "Папа ушел, потому что я не слушаюсь" и т.д. Мама и папа должны быть заодно и сразу отбросить у ребенка это подозрение.

В ситуации развода, мама и папа, какими бы сложными у них не были отношения в данный момент, должны придерживаться общих правил: не конфликтовать при ребенке, не манипулировать ребенком, не настраивать ребенка против одного из родителей. Все это влечет за собой психологические проблемы.

Напоследок, хочется сделать акцент на одном из самых важных пунктов. Родители должны позаботиться о себе. Развод – это травма не только для ребенка, но и для взрослого. Себе тоже нужно разрешить эту проблему пережить. Чтобы помочь ребенку, чтобы "контейнировать" его и увидеть вовремя проблему, нужно иметь запас собственных ресурсов. Иногда, если вы чувствуете, что не справляетесь сами, полезно обратиться за помощью к психологу. Без заботы о себе, не может быть полноценной заботы о другом, пусть даже самом близком и важном человеке.

С заботой о вас, Талтанова Александра.