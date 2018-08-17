На эту тему я уже могу защищать диссертацию. И, наверное, не одну. Демонстрировать слайды с диаграммами, сыпать умными цитатами, а потом стучать указкой по кафедре, призывая к порядку. Доказывать, как теорему, что, выходя замуж за разведенного, мы берем в мужья всю его семью, а жить бок о бок с его прошлым, сродни ходить по минному полю. Тут либо лавировать, либо хитрить, либо осваивать профессию сапера.

Ответственный мужчина, единожды давший слово, не заберет его обратно никогда. Ведь кроме разочарования в том браке было много счастья. Он любил, делал предложение, встречал из роддома, привозил из duty free парфюм и водил на концерты Макаревича. Поэтому и дальше будет участвовать в жизни детей и бывшей супруги. Ремонтировать проводку и просевшую на балконе дверь. Водить к дантисту и возить во время простуды грейпфрут и жаропонижающие свечи. Покупать сыр "Радомер", а заодно шотландскую овсянку, кефир, балык и курагу. Новая жена может даже не предлагать контакты электрика и не пытаться объяснять, что каждую вкрученную лампочку и починенную розетку, вьетнамки или кран экс супруга воспринимает как желание воссоединиться. Муж тут же вспыхнет, вывалит кадык и попытается размазать по стене. Скажет об однажды взятых обязательствах, процитирует "Маленького принца" и обвинит в недальновидности.

Кроме того, новоиспеченный "жених" никогда не войдет во второй брак обнуленным. Его прошлое будет близко всегда. И не просто близко, а вместе с нами завтракать и принимать душ. Планировать отпуск и дискутировать на предмет утепления лоджии.

Однажды мы отдыхали в Турции, и на меня накатило. В первую же минуту почувствовала, что в этом отеле он уже бывал с первой женой. Что вот здесь они ели гёзлеме со шпинатом, наблюдали за перебежками крабов и обнимались у поющего фонтана. В итоге, еле выдержала неделю, похудев на 4 килограмма. Муж сперва все отрицал и называл параноичкой, а через несколько лет признался, что это был их любимый уголок.

Новини Уйти от ребенка равносильно уйти без одной ноги

Как-то мы гостили у свекрови. Сперва застолье, тосты, белое вино, а потом я попросила показать детские фото сына. Она достала несколько альбомов. С карточек косил мой любимый в великоватых ползунах. Затем фигурировал в люльке, с шахматами, конструктором "Школьник" и звездочкой октябренка. Неожиданно возникли кадры из его прошлой семейной жизни и посыпались комментарии:

- Медовый месяц в Геленджике. Фотосессия в сосновом бору. Молодые у сирени "Мисс Элен Вилмот" и в музее Прадо.

Я смотрела и чувствовала свою душу, словно в виноградном прессе, но не хватало смелости сказать: "Достаточно. Мне неприятно".

Очень бы хотелось дать совет не вступать в отношения с парнями, не понаслышке знающими что такое супружеские узы. А если угораздило, то пройти это испытание с честью и научиться быть счастливой! Даже если рядом маячит еще одна жена…