"Бути як усі": зірка "Дом-2" зізналася в цькуванні

Колишня учасниця російського шоу "Дом-2", модель Вікторія Боня розповіла про булінг та заступилася за тих, над ким знущаються в суспільстві.

Вона закликала у відеозверненні всіх бути індивідуальними та унікальними, а також не боятися проявляти себе (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Вікторія Боня розповіла про булінг Кадр з відео

"Коли я вчилася в школі, у мене були таке ж волосся, як у всіх, я одягалася також, як усі. Але я завжди відчувала, що до мене якесь упереджене ставлення і трохи більше уваги, ніж повинно бути до звичайного учня" , – зізналася Боня.

За її словами, чіпляються зазвичай до тих, хто хоч чимось відрізняється від маси. Це стосується як дітей у школі, так і дорослих.

Вікторія Боня: "Не бійтеся самовиражатися" instagram / victoriabonya

"Якщо ви боїтеся виражати себе, і боїтеся, що над вами сміятимуться, на вас дивитимуться не так, показувати пальцем – ви не можете бути впевненою людиною. Як тільки ви плюєте на думку всіх, у вас починають проявлятися контури. Не всі мають бути однакового розміру, форми, ні. Ми всі різні. Цю індивідуальність не потрібно боятися і соромитися, тим більше, якщо вона не несе нічого руйнівного", – підкреслила вона.

У коментарях користувачі підтримали Боню, зазначивши, що вона говорить все правильно. Користувачі також відзначили, що боятися цькування треба не від однокласників, а від вчителів та адміністрацій шкіл.

Вікторія Боня: "не потрібно бути однаковими" instagram / victoriabonya

"Ви дуже правильно все сказали", "Так все вірно", "Повністю підтримую", "Клас, ви розумниця", "Абсолютно згодна! Але боятися треба не однокласників, а вчителів і адміністрацію шкіл, які не приймають таких дітей. Всім потрібні слухняні, виконавчі діти, які не мають своєї думки. Нехай розуму немає, головне – слухняні! І дітей чмирять, ламають. Дорослі", – відзначили користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні у мережі з'явилася інформація про дивну поведінку Вікторії. Очевидці розповідали, що на Каннському фестивалі вона приставала до кінозірок із проханням сфотографуватися, а на фуршеті примудрилася поїсти з кожного столу.

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