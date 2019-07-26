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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Всі статті автора

Жебраки — необхідна складова нації

8.5т

Про ЄС та брексіт

Наполеон, Гітлер і різні інші лідери намагалися здійснити це [об’єднання Європи], але все закінчувалося трагічно. ЄС — це спроба зробити те ж саме іншими методами. Фундаментальна вічна проблема полягає в тому, що відданості ідеї Європи не існує. Мені хочеться кращого для народу цієї країни, що дало б йому можливість зберегти свої гроші і повернути ситуацію під власний контроль.

Про Білла Клінтона

Якщо Білл Клінтон примудряється справлятися зі своєю дружиною, він впорається і з будь-якою глобальною кризою в світі.

Про бідність

Жебраки не тільки неминуча складова нації, але й необхідна. Краще, коли хтось щасливий, ніж коли ніхто не щасливий, а при загальній рівності так і станеться.

Новини
Я не первая, не последняя и даже не леди

Про славу та Лондон

Століттями люди їдуть до Лондона не в пошуках нафти, золота чи іншого матеріального багатства — адже в Лондоні немає нічого, крім глини, — вони їдуть в пошуках одне одного і можливості позмагатися одне з одним. Ця гонка за престижем часто породжує спалахи геніальності, які рухають вперед це місто, а іноді — і все людство. Велике місто дає людині шанс знайти партнера, гроші і їжу, а крім того, є ще дещо, через що талановиті люди їдуть до Лондона, щось більш дорогоцінне людському серцю, ніж навіть гроші … і це — слава!.

Про тугу та роботу

Найпростіший і найбезпечніший засіб від усіх печалей — робота й зайнятість.

Про Дональда Трампа

Дональд Трамп приголомшливо неосвічений. Я був би радий запросити його до Лондона і показати місто. Але з одним застереженням: не хотів би даремно ризикувати і влаштовувати зустрічі лондонців з Дональдом Трампом.

Jetsetter.ua

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Автор
Борис Джонсон Борис Джонсон
Особа
Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Місце
Великобританія
Джерело
Джерело: jetsetter.ua
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Ш. Олег
Ш. Олег
Первая мысль по прочтении: что он несёт, этот Джонсон? А потом поразмышлял и понял, что кое-в чём он прав: нации действительно необходимы разные составляющие. В том числе, и дураки. :)
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