Про ЄС та брексіт

Наполеон, Гітлер і різні інші лідери намагалися здійснити це [об’єднання Європи], але все закінчувалося трагічно. ЄС — це спроба зробити те ж саме іншими методами. Фундаментальна вічна проблема полягає в тому, що відданості ідеї Європи не існує. Мені хочеться кращого для народу цієї країни, що дало б йому можливість зберегти свої гроші і повернути ситуацію під власний контроль.

Про Білла Клінтона

Якщо Білл Клінтон примудряється справлятися зі своєю дружиною, він впорається і з будь-якою глобальною кризою в світі.

Про бідність

Жебраки не тільки неминуча складова нації, але й необхідна. Краще, коли хтось щасливий, ніж коли ніхто не щасливий, а при загальній рівності так і станеться.

Про славу та Лондон

Століттями люди їдуть до Лондона не в пошуках нафти, золота чи іншого матеріального багатства — адже в Лондоні немає нічого, крім глини, — вони їдуть в пошуках одне одного і можливості позмагатися одне з одним. Ця гонка за престижем часто породжує спалахи геніальності, які рухають вперед це місто, а іноді — і все людство. Велике місто дає людині шанс знайти партнера, гроші і їжу, а крім того, є ще дещо, через що талановиті люди їдуть до Лондона, щось більш дорогоцінне людському серцю, ніж навіть гроші … і це — слава!.

Про тугу та роботу

Найпростіший і найбезпечніший засіб від усіх печалей — робота й зайнятість.

Про Дональда Трампа

Дональд Трамп приголомшливо неосвічений. Я був би радий запросити його до Лондона і показати місто. Але з одним застереженням: не хотів би даремно ризикувати і влаштовувати зустрічі лондонців з Дональдом Трампом.

Jetsetter.ua

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