Астрологічний прогноз для України на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: чого очікувати

Психолог і прогнозист Ольга Соломка ексклюзивно для видання OBOZREVATEL озвучила прогноз для України на найближчий тиждень – з 28 вересня по 4 жовтня.

На думку експерта, зміни можуть торкнутися суспільного життя, а також політичних і економічних аспектів. Детальніше – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Суспільство

У людей зараз дуже добре працює голова, особливо, якщо це стосується шляхів виходу із складних ситуацій. А от щодо можливості рухатися і щось робити, то тут громада поки що слабка, оскільки всі зайняті собою, власними турботами та питаннями здоров'я і банального виживання.

Політика

Можлива гучна відставка – якогось досвідченого керівника і господарника можуть замінити на молодого та зеленого, що давно вже "стукає копитом" і рветься в бій, пропонуючи свої послуги і змальовуючи досить несподівані перспективи.

Економіка

Бюджет зараз не надто наповнений, можуть бути складності з виплатами у бюджетників, і взагалі всі економічні процеси мають певні труднощі, працюють майже на "ручному управлінні". Також можуть бути складнощі з домовленостями, багато хто просто не виконує свої зобов'язання.

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