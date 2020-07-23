Адвокати назвали найбезглуздіші причини для розлучення

Адвокати зі шлюборозлучних процесів назвали найбезглуздіші причини, через які їх клієнти вирішували завершити любовні стосунки.

Прикладами зі своєї практики юристи поділилися під постом на Reddit, який зібрав понад 5 тисяч коментарів.

Так, користувач idliketosmitepls розповів, що один із його клієнтів збирався розлучитися з дружиною, щоб одружитися зі співучасницею серйозного злочину. Він подивився телевізор і дізнався, що за законом вона не зможе дати проти нього свідчення без його згоди. Водночас адвокат зазначив, що дружина чоловіка була на це згодна.

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До MisterBurns313 звернулася пара, яка розлучилася через собаку. Дружина купила своєму чоловікові в подарунок домашню тваринку за 3,5 тисячі доларів, на що той заявив: "Через таке імпульсивне лайно твоя сім'я бідна".

Користувач beloved_wolf розповів, що одного разу до нього прийшов літній чоловік, який хотів піти від дружини до коханки. Через два роки цей же чоловік вирішив розлучитися з другою дружиною, тому що зраджував їй із першою. Також в адвоката був випадок, що жінка вирішила розірвати шлюб після того, як знайшла фотографії чоловіка в костюмі балерини.

StakBakko написав, що мати його друга зажадала розлучення, пояснивши це тим, що втомилася від його низького зросту. За словами bookworm1002001, його клієнтка припинила стосунки з чоловіком через те, що він вичавлював зубну пасту в рот, а не на щітку.

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