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/Психологія

82 роки разом: пара з США розкрила секрет щасливого шлюбу

1.7тЧитати матеріал російською

Пара з Південної Кароліни (США) — 103-річний Деніел і 100-річна Уіллі Вільямс — познайомились ще в 1935-му, одружилися через два роки і з тих самих пір разом.

На честь 82-ї річниці шлюбу, закохані влаштували свято і вирішили розповісти про те, як їм вдається бути разом протягом такого тривалого часу і не сваритися. Про це повідомляє Daily Mail.

Деніел і Уіллі Вільямс

Деніел і Уіллі Вільямс

wcos.tv

"Немає ніякого секрету. Потрібно просто бути добрими один до одного. Ми не сперечаємося і не сваримося, а якщо виникає якийсь конфлікт, то ми просто обговорюємо його і все вирішуємо", — поділилася пара.

Деніел і Уіллі Вільямс з родичами

Деніел і Уіллі Вільямс з родичами

wcos.tv

Подружжя розповіло, що за своє життя вони бачили багато. Їм довелося стати свідками воєн, Великої депресії і навіть боротьби за права темношкірих. Деніел і Уіллі помітили, що хоч і було важко, їм на шляху завжди траплялися хороші люди.

Деніел і Уіллі Вільямс з родичами

Деніел і Уіллі Вільямс з родичами

wcos.tv

Навіть зараз пара вважає за краще проводити час разом — дивитися старі серіали або вирішувати кросворди.

Внучка подружжя - біджа Вільямс-Грін

Внучка подружжя - біджа Вільямс-Грін

wcos.tv

Онука подружжя — Біджей Вільямс-Грін — каже, що бабуся з дідусем стали для неї ідеальним прикладом того, як треба поводитися в стосунках, щоб бути щасливим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 49-річна актриса зруйнувала шлюб найбагатшої людини в світі.

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Місце
США
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