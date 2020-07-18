Названі 7 ознак того, що чоловік щасливий у шлюбі

Кожна жінка мріє, щоб її чоловік був щасливий поруч з нею. Однак дізнатися, чи так це насправді, іноді буває складно, оскільки часто чоловіки бувають небагатослівними.

Прояснити ситуацію допоможуть психологи, пише видання "Затишок".

1. Поцілунки

Поцілунки – обов'язкова частина сімейного життя. Якщо чоловік, повертаючись додому, цілує вас у губи, значить, йому приємно це робити. Зате поцілунок у щоку не може точно говорити про почуття чоловіка.

2. Контакти

Якщо ваш чоловік на роботі або відлучився по інших справах – він обов'язково зателефонує хоча б раз на день. Також він завжди говорить про те, що скучив.

Щасливе подружжя щире один з одним, кажуть психологи Ілюстративне фото / Unsplash

3. Освідчення в коханні

Люблячий щасливий чоловік практично кожен день говорить про те, що кохає вас, оскільки почуття дійсно переповнюють його серце. До того ж він упевнений, що зізнання і його щирість важливі для вас.

4. Компліменти

Ваш чоловік щиро хвалить вас і підтримує компліментами. Навіть проживши більше 20 років з вами, він може вже вкотре дивитися на вас крадькома, ніби вивчаючи. Він знає, що у вас є недоліки, але його кохання – сильніше.

Люблячий чоловік завжди ділиться головним з дружиною Ілюстративне фото / Unsplash

5. Допомога

Люблячий чоловік допомагає вам по дому, готує їжу, прибирає і миє посуд, поки ви укладаєте дітей, вчить з ними уроки. Йому це не складно, тому що він кохає, жаліє і оберігає вас.

6. Втіха

Коли ви плачете, люблячий чоловік пошкодує і утішить вас, і навіть, якщо знадобиться, витре вам ніс і сльози. Він не буде говорити: "Заспокойся, чого плакати?", "Нічого такого не сталося".

7. Щирість

Люблячий чоловік завжди ділиться дружиною своїми бажаннями, мріями, проблемами. Він знає, що ви його зрозумієте і підтримаєте, не станете над ним сміятися або дорікати.

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