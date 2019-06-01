"Противна!" Трамп публічно образив Маркл за її позицію

Президент CШA Дональд Трамп назвав дружину принца Гаррі, герцогиню Сассекську Меган Маркл "противною" особою.

Таким чином американський лідер відреагував на її критику і те, що вона відмовилася від зустрічі з ним під час візиту до Великобританії, який запланований на 3 червня, передає The Sun.

"Я нe знав про це. Що я можу сказати? Я нe знав, щo вона така противна", – відповів він на питання журналістів, як він поставився до заяви Маркл.

Трамп назвав Маркл противною

Справа в тому, що герцогиня Сассекська в 2016 році зізналася, що емігрує до Канади, якщо Трамп виграє президентські вибори. Вона голосувала за його конкурентку Гілларі Клінтон. На це американський президент ввічливо побажав їй успіхів.

"Меган Маркл зможе впорається зі своєю новою роллю і бажаю їй успіхів", – відповів він на чергове запитання, заявивши, що вона стане "дуже хорошою американською принцесою".

Меган Маркл, принц Гаррі і син instagram.com/sussexroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію, проте відмовився назвати ім'я хлопчика.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган та дотепно "підкололи" їх.

26 травня стало відомо, що Маркл принципово відмовилася відвідати урочистий обід з Трампом через особисту неприязнь до нього.

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