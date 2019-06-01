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/Жіночий журнал

"Противна!" Трамп публічно образив Маркл за її позицію

1.8тЧитати матеріал російською

Президент CШA Дональд Трамп назвав дружину принца Гаррі, герцогиню Сассекську Меган Маркл "противною" особою.

Таким чином американський лідер відреагував на її критику і те, що вона відмовилася від зустрічі з ним під час візиту до Великобританії, який запланований на 3 червня, передає The Sun.

"Я нe знав про це. Що я можу сказати? Я нe знав, щo вона така противна", – відповів він на питання журналістів, як він поставився до заяви Маркл.

Трамп назвав Маркл противною

Трамп назвав Маркл противною

Справа в тому, що герцогиня Сассекська в 2016 році зізналася, що емігрує до Канади, якщо Трамп виграє президентські вибори. Вона голосувала за його конкурентку Гілларі Клінтон. На це американський президент ввічливо побажав їй успіхів.

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"Меган Маркл зможе впорається зі своєю новою роллю і бажаю їй успіхів", – відповів він на чергове запитання, заявивши, що вона стане "дуже хорошою американською принцесою".

Меган Маркл, принц Гаррі і син

Меган Маркл, принц Гаррі і син

instagram.com/sussexroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд ТрампМеган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
Тег
скандали
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леня зе
леня зе
таки да .вместе с титулом происхождение благородное не передается.торгаш-даже очень богатый так и остается торгашом
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