Меню на Новий рік: рецепти смачних страв без шкоди для фігури

Для новорічного застілля добре підійдуть прості і корисні страви, які можна приготувати в останню мить. Наприклад, гарним варіантом буде легкий вінегрет із гранатом, курка з яблуками і тропічний смузі.

Рецептами святкової страви поділилася у своєму блозі на OBOZREVATEL консультант зі здорового способу життя, тренер Ольга Фоміна. При цьому вона порекомендувала не використовувати майонез, смаженину для салатів та напівфабрикати.

За словами експерта, на закуску можна приготувати легкий вінегрет з гранатом.

Інгредієнти:

відварений буряк

відварена морква

зелене яблуко кислих сортів

ріпчаста цибуля

гранат

яблучний оцет

рослинна олія нерафінована холодного віджиму

Приготування

Цибулю треба дрібно нарізати і залити оцтом для маринування. Почистити і порізати кубиками яблуко і овочі. Потім злити оцет із цибулі, промити її, дати стекти воді і додати до овочів. Салат слід перемішати, посолити і заправити олією. В кінці треба його розкласти по тарілках і прикрасити ядрами граната.

Вінегрет із гранатом t-h.ru

Основною стравою, за словами Фоміної, можна приготувати запечені в олії та спеціях овочі. А для тих, хто хоче щось ситніше, автор рекомендує приготувати курку з яблуками.

Інгредієнти:

ціла курка

0,5 кг яблук

мед

рослинна олія

сіль і спеції

Приготування

Для початку треба змішати 1 ч. л. меду, 2 ст. л. олії, чебрець і перець із сіллю. Далі отриманою сумішшю натирають курку. Яблука треба очистити від насіння і порізати скибочками, покласти їх всередину птиці. Отвір зашити і закутати курку у фольгу.

Потім треба помістити її в розігріту до 220 градусів духовку на 30 хвилин. Знизити температуру до 180 градусів і залишити ще на 40 хвилин. За 10 хвилин до закінчення варто зняти фольгу, щоб курка підрум'янилася.

Курка з яблуками zhenskoe-mnenie.ru

За словами блогера, на десерт добре підійде желе на справжньому желатині із свіжовичавленого соку. Також вона порекомендувала до новорічного столу приготувати заморську прикрасу — тропічний смузі.

Інгредієнти:

0,5 кг заморожених екзотичних фруктів (можна взяти готову суміш у магазині)

1 заморожений банан

0,25 кг тофу

2 ст. л. меду

250 мл мигдалевого або іншого рослинного молока (можна зробити самим або купити готове)

Приготування:

Змішати у блендері заморожені фрукти, тофу, мед і мигдалеве молоко. Перелити в порційний посуд і прикрасити свіжими фруктами, листком м'яти або горіхами.

Тропічний смузі cookjournal.ru/

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