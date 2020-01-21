"Пройшлася по королівській сім'ї як торнадо": сестра Маркл публічно розгромила герцогиню

Рідна сестра Меган Маркл Саманта висловилася про рішення герцогів відмовитися від королівських повноважень і переїхати до Канади.

Так, як передає The Sun, Саманта переконана, що Маркл зараз зруйнувала відносини принца зі своєю сім'ї, як раніше зіпсувала свої відносини з близькими.

"Моя сестра пройшлася по королівській сім'ї як торнадо. Зруйнувала відносини Гаррі з сім'єю, як раніше зіпсувала свої власні відносини з родичами. Адже Меган знала всі соціальні вимоги заміжжя з принцом. І вона абсолютно точно знала, що це спричинить пильну увагу в ЗМІ і обговорення кожного її кроку. Їй слід було ще до весілля запитати себе, чи здатна вона вести себе відповідно до цих вимог", – каже сестра.

Меган Маркл Getty

"Вона говорить про токсичність королівської сім'ї. Однак змушує Гаррі покинути свою 93-річну бабусю, знаючи, який це буде для всіх стрес. Меган свариться з нашим батьком, у якого слабке серце, а його тепер мучить преса. Подивіться, хто тут найтоксичніший?", – продовжує Саманта.

Меган Маркл Getty

Також жінка вважає, що головною причиною переїзду подружжя є порівняння Маркл з Міддлтон:

"Швидше за все Меган не витримала постійних порівнянь з Кейт Міддлтон. Її і принца Вільяма дуже люблять британці. Вони – ікона британської монархії. Ніхто не в силах конкурувати з ними".

Саманта сумнівається, що подружжя зможе стати щасливим в їх новому житті:

"Меган була актрисою кабельного телебачення, коли зустріла Гаррі. І завдяки його імені вона отримала всесвітню популярність. Вона хоче бути зіркою, тому щосили намагається потоваришувати з Джорджем Клуні, укласти угоду з Disney, долучитися до журналу Vogue. Її тягне Голлівуд! Я боюся, що Меган і Гаррі ніколи не знайдуть справжнього щастя".

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорської династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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