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21 грудня • оновлено в 10:51
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Катерина Романова
Катерина Романова
Тренер, дієтолог, майстер спорту Всі статті автора

Продукты для упругости кожи после 30-ти

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Когда тебе 30 лет (это я о себе), начинаешь по другому питаться. Сохраняйте в закладки, вам пригодится.

ВИТАМИН А - способствует клеточному обновлению.

Источники: морковь, перец, тыква, авокадо, шпинат и другие листовые овощи содержат бета-каротин. Бета-каротин жирорастворимый витамин, поэтому в морковный сок нужно добавлять оливковое масло.

КОЛЛАГЕН — фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма.

Источники: костный бульон, желатин, брокколи, цитрусовые, яйца, листовая зелень, орехи, шампиньоны.

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КРЕМНИЙ — улучшает структуру коллагена и повышает эластичность тканей.

Источники: сельдерей, листья одуванчика, лук-порей, кислое молоко, редис, семена подсолнуха, помидоры.

СЕМЕНА ЛЬНА содержат с своем составе: ниацин (увеличивает тонус кожи, устраняет мелкие морщины); тиамин (омолаживающий эффект); фолиевая кислота (бореться с воспалениями на коже); холин (успокаивает, снимает раздражение); альфа-линолевая кислота (стимулирует регенерацию кожи).

ОРЕШКИ - фисташки, грецкие орехи, арахис. Люблю в чистом виде. Иногда добавляю в салаты.

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СЕМЕНА КУНЖУТА - помогают сбалансировать уровни эстрогенов в организме. Дневная норма – около 30 грамм. Я люблю кунжутом посыпать салаты и использую в виде масла.

КОФЕ - Как показали исследования, у 90% женщин, которые выпивали не менее пол-литра кофе в день, имелся повышенный уровень эстрогенов. Повышенный уровень эстрогенов вреден так как и нехватка. Я любитель кофе. Пью слабый черный кофе без сахара 3-4 стакана в день.

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Автор
Катерина Романова Катерина Романова
Тема
схуднення
Джерело
Джерело: Instagram Екатерины Романовой
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