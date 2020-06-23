Про що говорять кольори вбрання Кейт Міддлтон: розкрито таємне значення

Експерт з кольоротерапії Жюль Стендіш проаналізував вибрані герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон кольори вбрання і розкрив їхнє таємне значення.

Про це повідомляє видання The Sun. За словами фахівця, Міддлтон найчастіше носить одяг синього кольору – герцогиня з'являлася в ньому понад 24 рази з січня 2019 року. У ньому вона проєктує образ довіри й чесності.

"Цей відтінок задає настрій спокою, миру і стабільності. В ньому Кейт проєктує образ довіри, надійності й чесності", – заявив Стендіш.

Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)

Він також додав, що одяг зеленого кольору Міддлтон переважно одягає в холодну пору року і в поїздки за кордон, зокрема в Ірландію, де названий колір є національним.

"Цей відтінок передає доброзичливу і щиру сутність Кейт, підкреслюючи при цьому її зацікавлення до проблем навколишнього середовища", – сказав фахівець.

Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)

Крім того, герцогиня Кембриджська часто з'являлася у вбранні білого кольору на спортивних заходах. А у вбранні чорного кольору – переважно на вечірніх заходах.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)

Міддлтон також любить носити червоний одяг в особливих випадках. У 2019 роки її помітили у вбранні винного відтінку під час щорічної служби в честь Дня Співдружності. За словами Стендіша, цей колір говорить про сильний характер Кейт.

"Цей колір говорить про сильний характер Кейт і про те, наскільки добре вона справляється зі своєю роботою. Червоний виділяється в натовпі й заряджає енергією", – зазначив він.

Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)

До речі, в гардеробі герцогині також присутні вбрання фіолетового і рожевого кольору. При цьому останній є універсальним для будь-якого випадку.

Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)

Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)

Раніше OBOZREVATEL писав про секрети стрункості Кейт Міддлтон, яка має розкішну фігуру, попри народження трьох дітей.