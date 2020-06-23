Про що говорять кольори вбрання Кейт Міддлтон: розкрито таємне значення
Експерт з кольоротерапії Жюль Стендіш проаналізував вибрані герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон кольори вбрання і розкрив їхнє таємне значення.
Про це повідомляє видання The Sun. За словами фахівця, Міддлтон найчастіше носить одяг синього кольору – герцогиня з'являлася в ньому понад 24 рази з січня 2019 року. У ньому вона проєктує образ довіри й чесності.
"Цей відтінок задає настрій спокою, миру і стабільності. В ньому Кейт проєктує образ довіри, надійності й чесності", – заявив Стендіш.
Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)
Він також додав, що одяг зеленого кольору Міддлтон переважно одягає в холодну пору року і в поїздки за кордон, зокрема в Ірландію, де названий колір є національним.
"Цей відтінок передає доброзичливу і щиру сутність Кейт, підкреслюючи при цьому її зацікавлення до проблем навколишнього середовища", – сказав фахівець.
Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)
Крім того, герцогиня Кембриджська часто з'являлася у вбранні білого кольору на спортивних заходах. А у вбранні чорного кольору – переважно на вечірніх заходах.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)
Міддлтон також любить носити червоний одяг в особливих випадках. У 2019 роки її помітили у вбранні винного відтінку під час щорічної служби в честь Дня Співдружності. За словами Стендіша, цей колір говорить про сильний характер Кейт.
"Цей колір говорить про сильний характер Кейт і про те, наскільки добре вона справляється зі своєю роботою. Червоний виділяється в натовпі й заряджає енергією", – зазначив він.
Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)
До речі, в гардеробі герцогині також присутні вбрання фіолетового і рожевого кольору. При цьому останній є універсальним для будь-якого випадку.
Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)
Кейт Міддлтон (джерело – The Sun)
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