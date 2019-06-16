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Принца Гаррі викрили в зраді Маркл: фото красуні-моделі

14.7тЧитати матеріал російською

Принца Гаррі викрили у відносинах з моделлю Burberry Сарою Енн Маклін після того, як він ледве встиг познайомитися з Меган Маркл в 2016 році.

Як передає Express, про це розповіла королівський біограф Анджела Левін в книзі "Гаррі: бесіди з принцом". За її словами, Гаррі познайомився з моделлю на приватній вечірці, обмінявся телефонами і потім почав активно з нею листуватися.

Сара Енн Маклін

Сара Енн Маклін

Instagram

"Під час дуже початкової стадії його відносин з Меган, Гаррі, як думали, зустрічався з моделлю Burberry Сарою Енн Маклін... Але це виявилося просто інтрижками", - згадала Левін.

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"Також була деяка плутанина щодо того, чи розлучалася Меган в той час зі своїм хлопцем, знаменитим шеф-кухарем Корі Вітелло", - уточнила вона.

Сара Енн Маклін

Сара Енн Маклін

Otkrito.lv

Сара Енн Маклін

Сара Енн Маклін

News.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Меган Маркл страждає через королівське життя.

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Особи
Меган Марклпринц Гаррі
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