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24 грудня • оновлено в 19:27
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Принца Гаррі та Маркл відлучили від двору? Королева Єлизавета дала привід для пліток

1.1т
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Користувачі запідозрили, що королева Єлизавета II відлучила від двору Меган Маркл і принца Гаррі.

До такого висновку прийшли після того, як телеканал BBC опублікував анонс щорічного святкового привітання королеви, з яким вона звертається до співвітчизників, передає Spletnik.

На ролику можна було побачити, що на письмовому столі немає фотографії Маркл і Гаррі. У той же час, стояли знімки Кейт Міддлтон та принца Вільяма з дітьми, різдвяна листівка принца Чарльза та його дружини Камілли, фото принца Філіпа і портрет батька королеви Георга VI.

Звернення королеви Єлизавети

Звернення королеви Єлизавети

Фото: gala.de

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До принца Гаррі: як виглядали всі чоловіки Меган Маркл

Багато хто припустив, що Єлизавета навмисно прибрала фото Меган та Гаррі. У своїй промові королева Єлизавета нагадала, що 2019 рік був непростим. Вона висловила надію, що всі складнощі вдасться вирішити у наступаючому 2020 році.

Стіл Єлизавети з портретами

Стіл Єлизавети з портретами

Фото: gala.de

"Шлях, пройдений нами цього року, не завжди був гладким. Іноді на цій дорозі зустрічалися і вибоїни. Проте маленькі кроки допоможуть всім нам подолати глибокі розбіжності, знайти гармонію та розуміння, а також змінити цей світ на краще", – сказала королева.

Різдвяна листівка Маркл і Гаррі

Різдвяна листівка Маркл і Гаррі

Фото: gala.de

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Меган і Гаррі вирішили порушити важливу королівську традицію. Вони не відзначатимуть Різдво з сім'єю, а залишаться в США, де живе мама герцогині Сассекської.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Меган Маркл принц Гаррі Єлизавета II
Місце
Великобританія
Теги
фотографии чутки плітки фотосессія скандали
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