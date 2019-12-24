Принца Гаррі та Маркл відлучили від двору? Королева Єлизавета дала привід для пліток

Користувачі запідозрили, що королева Єлизавета II відлучила від двору Меган Маркл і принца Гаррі.

До такого висновку прийшли після того, як телеканал BBC опублікував анонс щорічного святкового привітання королеви, з яким вона звертається до співвітчизників, передає Spletnik.

На ролику можна було побачити, що на письмовому столі немає фотографії Маркл і Гаррі. У той же час, стояли знімки Кейт Міддлтон та принца Вільяма з дітьми, різдвяна листівка принца Чарльза та його дружини Камілли, фото принца Філіпа і портрет батька королеви Георга VI.

Звернення королеви Єлизавети Фото: gala.de

Багато хто припустив, що Єлизавета навмисно прибрала фото Меган та Гаррі. У своїй промові королева Єлизавета нагадала, що 2019 рік був непростим. Вона висловила надію, що всі складнощі вдасться вирішити у наступаючому 2020 році.

Стіл Єлизавети з портретами Фото: gala.de

"Шлях, пройдений нами цього року, не завжди був гладким. Іноді на цій дорозі зустрічалися і вибоїни. Проте маленькі кроки допоможуть всім нам подолати глибокі розбіжності, знайти гармонію та розуміння, а також змінити цей світ на краще", – сказала королева.

Різдвяна листівка Маркл і Гаррі Фото: gala.de

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Меган і Гаррі вирішили порушити важливу королівську традицію. Вони не відзначатимуть Різдво з сім'єю, а залишаться в США, де живе мама герцогині Сассекської.

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