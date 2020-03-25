Принц Гаррі під час останнього візиту до Великобританії відвідав таємну вечірку, на якій була присутня його колишня кохана – Челсі Дейві.

Як повідомляє видання The Sun, даний захід організували друзі принца, для того, щоб попрощатися з ним перед від'їздом до Канади. Зазначається, що Гаррі був здивований, побачивши Челсі на вечірці, але дуже зрадів можливості поговорити з нею. Він міцно обійняв її при зустрічі.

Принц Гаррі і Челсі Дейві

"Гаррі буквально сяяв від щастя, коли зайшов до кімнати та побачив всіх приятелів в зборі. Він не повірив своїм очам, коли побачив Челсі. Вони дуже міцно обнялися. Він був дуже радий, що вона приєдналася до вечірки", – розповів британському виданню інсайдер.

Принц Гаррі і Челсі Дейві Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, що Гаррі та Челсі знайомі з дитинства, але романтичні почуття між ними виникли у 2004 році. Тоді західні ЗМІ писали про те, що принц налаштований рішуче і мріє одружитися з коханою. Однак Деві бентежила увагу громадськості до їхньої пари та відносин. В результаті дівчина не витримала тиску і стала ініціатором розставання, яке сталося у 2009-му.

Челсі Дейві і принц Гаррі Фото: gettyimages.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома британська телеведуча Керолайн Флек, яка у 2009 році зустрічалася з принцом Гаррі, закінчила життя самогубством.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся