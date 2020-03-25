Головна Новини
25 березня • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Принц Гаррі в таємниці від Маркл зустрівся з колишньою: міцно обіймав її та сяяв від щастя

4.1т
Читати матеріал російською

Принц Гаррі під час останнього візиту до Великобританії відвідав таємну вечірку, на якій була присутня його колишня кохана – Челсі Дейві.

Як повідомляє видання The Sun, даний захід організували друзі принца, для того, щоб попрощатися з ним перед від'їздом до Канади. Зазначається, що Гаррі був здивований, побачивши Челсі на вечірці, але дуже зрадів можливості поговорити з нею. Він міцно обійняв її при зустрічі.

Принц Гаррі і Челсі Дейві

Принц Гаррі і Челсі Дейві

"Гаррі буквально сяяв від щастя, коли зайшов до кімнати та побачив всіх приятелів в зборі. Він не повірив своїм очам, коли побачив Челсі. Вони дуже міцно обнялися. Він був дуже радий, що вона приєдналася до вечірки", – розповів британському виданню інсайдер.

Принц Гаррі і Челсі Дейві

Принц Гаррі і Челсі Дейві

Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, що Гаррі та Челсі знайомі з дитинства, але романтичні почуття між ними виникли у 2004 році. Тоді західні ЗМІ писали про те, що принц налаштований рішуче і мріє одружитися з коханою. Однак Деві бентежила увагу громадськості до їхньої пари та відносин. В результаті дівчина не витримала тиску і стала ініціатором розставання, яке сталося у 2009-му.

Челсі Дейві і принц Гаррі

Челсі Дейві і принц Гаррі

Фото: gettyimages.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома британська телеведуча Керолайн Флек, яка у 2009 році зустрічалася з принцом Гаррі, закінчила життя самогубством.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Крістіна Долматова
Особа
принц Гаррі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
бывшая явно посимпатичнее обезьянки маркл...жаль чувака - титула лишился, на макаке женился, в Канаду зачем-то свалил...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lady

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги