Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які раніше заснували продюсерську компанію, підписали контракт на співпрацю зі стрімінговим сервісом Netflix.

Про це повідомляє видання The New York Times. Дана угода була укладена строком на кілька років. Контракт передбачає створення художніх фільмів, серіалів, а також дитячих програм та шоу на суспільно важливі теми. Крім того, Гаррі та Меган будуть з'являтися в документальних програмах, які стануть ексклюзивними для Netflix.

"Нашу увагу буде зосереджено на створенні контенту, який не тільки інформує, а також дає надію. Як новоспеченим батькам, нам важливо створення сімейних програм, що надихають", – йдеться в заяві подружжя.

Принц Гаррі та Меган Маркл підписали великий контракт з Netflix. pagesix.com

Зазначимо, що у Netflix 193 мільйони підписників в різних куточках світу. Оскільки у пари немає досвіду в кіновиробництві, то невідомо скільки компанія буде платити їм за роботу.

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