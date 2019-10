Принц Гаррі розридався через Маркл на очах у публіки: момент потрапив на відео

Принц Гаррі розплакався на очах у тисячної публіки через дружину, герцогиню Сассекську Меган Маркл та сина Арчі.

Це сталося на щорічній церемонії вручення премій WellChild Awards, де королівська пара нагороджує важко хворих дітей та підлітків (щоб подивитися відео, на якому плаче принц Гаррі, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, принц розповів, що минулого року на цьому ж заході він і Маркл уже знали, що чекають на первістка. А оточуючі ще навіть не здогадувався.

"Я пам'ятаю, як міцно стискав руку Меган під час заходу, і ми обидва думали, як можна було б якось стати батьками. І більше того, як це було б зробити все можливе, щоб захистити й допомогти нашій дитині, якби вона народилася з проблемами або захворіла. І тепер, як батько, перебуваючи тут і розмовляючи з усіма вами, я відчуваю такі почуття, яких ніколи не міг зрозуміти, поки у мене не з'явилася власна дитина", – зворушливо зізнався Гаррі і розплакався.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ⭐️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh