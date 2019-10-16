Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 23:19
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Принц Гаррі розридався через Маркл на очах у публіки: момент потрапив на відео

Читати матеріал російською

Принц Гаррі розплакався на очах у тисячної публіки через дружину, герцогиню Сассекську Меган Маркл та сина Арчі.

Це сталося на щорічній церемонії вручення премій WellChild Awards, де королівська пара нагороджує важко хворих дітей та підлітків (щоб подивитися відео, на якому плаче принц Гаррі, проскрольте до кінця сторінки).

Принц Гаррі виступив зі зворушливою промовою про Маркл і сина

Принц Гаррі виступив зі зворушливою промовою про Маркл і сина

Кадр з відео

Зокрема, принц розповів, що минулого року на цьому ж заході він і Маркл уже знали, що чекають на первістка. А оточуючі ще навіть не здогадувався.

Новини
"Поводиться, як королева!" Міддлтон заборонила принцу Чарльзу бачитися з онуком

"Я пам'ятаю, як міцно стискав руку Меган під час заходу, і ми обидва думали, як можна було б якось стати батьками. І більше того, як це було б зробити все можливе, щоб захистити й допомогти нашій дитині, якби вона народилася з проблемами або захворіла. І тепер, як батько, перебуваючи тут і розмовляючи з усіма вами, я відчуваю такі почуття, яких ніколи не міг зрозуміти, поки у мене не з'явилася власна дитина", – зворушливо зізнався Гаррі і розплакався.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
руденко евгений
руденко евгений
он бы ещё уписялся...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel