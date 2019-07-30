Принц Гаррі почав стрімко лисіти: знайдено причину

Користувачі мережі помітили на різних фотографіях, що герцог Сассекський, принц Гаррі раптово почав втрачати волосся.
За даними Mirror, журналісти звернулися за коментарем до фахівця, хірурга з пересадки волосся з Королівської клініки Манчестера Азіма Шамалака.
Експерт припустив, чоловік Меган Маркл почав лисіти через емоційні події в житті. До них відносяться весілля, народження первістка, увага громадськості. Через стрес принц Гаррі й міг втратити волосся. Хоча причиною також могли послужити й гени.
Меган Маркл і принц Гаррі
instagram / sussexroyal
"Батьківство негативно позначилося на волоссі принца Гаррі. За останні кілька місяців залисини помітно збільшилися", – пояснив хірург.
Він уточнив, що залисини в принципі характерні для сімейства Віндзорів. Вони спостерігалися у принца Філіпа, Чарльза, а також у принца Вільяма.
"Гаррі почав лисіти повільніше, але тепер, у віці 34 років, він швидко наздоганяє свого брата", – додав фахівець.
Лисина принца Гаррі
instagram / sussexroyal
Маркл і Гаррі
instagram / sussexroyal
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі підловили герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон у зловживанні ботоксом. Хоча в Кенсингтонському палаці такі заяви спростували.
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