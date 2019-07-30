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Принц Гаррі почав стрімко лисіти: знайдено причину

2.1т Читати матеріал російською

Користувачі мережі помітили на різних фотографіях, що герцог Сассекський, принц Гаррі раптово почав втрачати волосся.

За даними Mirror, журналісти звернулися за коментарем до фахівця, хірурга з пересадки волосся з Королівської клініки Манчестера Азіма Шамалака.

Експерт припустив, чоловік Меган Маркл почав лисіти через емоційні події в житті. До них відносяться весілля, народження первістка, увага громадськості. Через стрес принц Гаррі й міг втратити волосся. Хоча причиною також могли послужити й гени.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

instagram / sussexroyal

"Батьківство негативно позначилося на волоссі принца Гаррі. За останні кілька місяців залисини помітно збільшилися", – пояснив хірург.

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Він уточнив, що залисини в принципі характерні для сімейства Віндзорів. Вони спостерігалися у принца Філіпа, Чарльза, а також у принца Вільяма.

"Гаррі почав лисіти повільніше, але тепер, у віці 34 років, він швидко наздоганяє свого брата", – додав фахівець.

Лисина принца Гаррі

Лисина принца Гаррі

instagram / sussexroyal

Маркл і Гаррі

Маркл і Гаррі

instagram / sussexroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі підловили герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон у зловживанні ботоксом. Хоча в Кенсингтонському палаці такі заяви спростували.

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Особа
принц Гаррі
Місце
Великобританія
Теги
шоу-бизнес фотографии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бабы при дворе плеш проели)))))))
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