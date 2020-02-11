Принц Гаррі почав стрімко лисіти після весілля з Маркл: як він виглядав раніше. Фото

Принц Гаррі почав стрімко втрачати волосся. Через це йому навіть довелося звернутися до спеціалізованої трихологічної клініки.
Як повідомляє The Sun, проблема з випадінням волосся посилилася після весілля з Меган Маркл.
Принц Гаррі і Меган Маркл
Getty
Так, як пише видання, після змін в особистому житті залисини 35-річного Гаррі збільшилися в два рази, тому принцу довелося звернутися за допомогою до фахівців.
Принц Гаррі і Меган Маркл
Getty
За словами експерта, після звернення до клініки, волосся на голові Гаррі стало трохи більше. Втім на свіжих фотографіях принца все одно помітні залисини.
Принц Гаррі і Меган Маркл
Getty
OBOZREVATEL пропонує читачам згадати, як раніше виглядала зачіска принца Гаррі.
Принц Гаррі в 2012 році
Getty
Принц Гаррі в 2012 році
Getty
Принц Гаррі в 2014 році
Getty
Принц Гаррі в 2015 році
Getty
Примітно, що ще кілька років тому, в 2017 році, залисини у принца Гаррі були майже непомітні.
Принц Гаррі в 2017 році
Getty
Принц Гаррі в 2017 році
Getty
Однак уже в 2018 році, судячи з фото, волосся у принца стало набагато менше.
Принц Гаррі в 2018 році
Getty
Принц Гаррі в 2018 році
Getty
Принц Гаррі в 2019 році
Getty
Принц Гаррі в 2019 році
Getty
Принц Гаррі в 2019 році
Getty
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.
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