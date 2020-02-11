Принц Гаррі почав стрімко лисіти після весілля з Маркл: як він виглядав раніше. Фото

Принц Гаррі почав стрімко втрачати волосся. Через це йому навіть довелося звернутися до спеціалізованої трихологічної клініки.

Як повідомляє The Sun, проблема з випадінням волосся посилилася після весілля з Меган Маркл.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Так, як пише видання, після змін в особистому житті залисини 35-річного Гаррі збільшилися в два рази, тому принцу довелося звернутися за допомогою до фахівців.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

За словами експерта, після звернення до клініки, волосся на голові Гаррі стало трохи більше. Втім на свіжих фотографіях принца все одно помітні залисини.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

OBOZREVATEL пропонує читачам згадати, як раніше виглядала зачіска принца Гаррі.

Принц Гаррі в 2012 році Getty

Принц Гаррі в 2012 році Getty

Принц Гаррі в 2014 році Getty

Принц Гаррі в 2015 році Getty

Примітно, що ще кілька років тому, в 2017 році, залисини у принца Гаррі були майже непомітні.

Принц Гаррі в 2017 році Getty

Принц Гаррі в 2017 році Getty

Однак уже в 2018 році, судячи з фото, волосся у принца стало набагато менше.

Принц Гаррі в 2018 році Getty

Принц Гаррі в 2018 році Getty

Принц Гаррі в 2019 році Getty

Принц Гаррі в 2019 році Getty

Принц Гаррі в 2019 році Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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