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11 лютого • оновлено в 11:04
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Принц Гаррі почав стрімко лисіти після весілля з Маркл: як він виглядав раніше. Фото

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Принц Гаррі почав стрімко втрачати волосся. Через це йому навіть довелося звернутися до спеціалізованої трихологічної клініки.

Як повідомляє The Sun, проблема з випадінням волосся посилилася після весілля з Меган Маркл.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

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Так, як пише видання, після змін в особистому житті залисини 35-річного Гаррі збільшилися в два рази, тому принцу довелося звернутися за допомогою до фахівців.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

За словами експерта, після звернення до клініки, волосся на голові Гаррі стало трохи більше. Втім на свіжих фотографіях принца все одно помітні залисини.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

OBOZREVATEL пропонує читачам згадати, як раніше виглядала зачіска принца Гаррі.

Принц Гаррі в 2012 році

Принц Гаррі в 2012 році

Getty

Принц Гаррі в 2012 році

Принц Гаррі в 2012 році

Getty

Принц Гаррі в 2014 році

Принц Гаррі в 2014 році

Getty

Принц Гаррі в 2015 році

Принц Гаррі в 2015 році

Getty

Примітно, що ще кілька років тому, в 2017 році, залисини у принца Гаррі були майже непомітні.

Принц Гаррі в 2017 році

Принц Гаррі в 2017 році

Getty

Принц Гаррі в 2017 році

Принц Гаррі в 2017 році

Getty

Однак уже в 2018 році, судячи з фото, волосся у принца стало набагато менше.

Принц Гаррі в 2018 році

Принц Гаррі в 2018 році

Getty

Принц Гаррі в 2018 році

Принц Гаррі в 2018 році

Getty

Принц Гаррі в 2019 році

Принц Гаррі в 2019 році

Getty

Принц Гаррі в 2019 році

Принц Гаррі в 2019 році

Getty

Принц Гаррі в 2019 році

Принц Гаррі в 2019 році

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Меган Маркл принц Гаррі
Місце
Великобританія
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