Принц Гаррі оголосив війну таблоїдам: в чому суть скандалу

Принц Гаррі подав до суду на власників двох таблоїдів – The Sun і Daily Mirror.

Інформацію про те, що він "оголосив війну" пресі через незаконне перехоплення голосових повідомлень з телефону, підтвердив Букінгемський палац, передає Metro.

Це може стати першим випадком, коли член королівської сім'ї дасть свідчення у Високому суді щодо справи проти ЗМІ.

Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили війну таблоїдам instagram / sussexroyalmh

За даними видання, претензії ще не оприлюднено, тому зараз немає додаткової інформації про звинувачення. Представник News Group Newspapers, видавців The Sun і нині неіснуючої News of the World прокоментував ситуацію.

"Ми підтверджуємо, що позов був висунутий герцогом Сассекським. У нас немає більше коментарів, щоб зробити їх", – сказали в ЗМІ.

Журналісти припустили, що випадок, який розлютив Гаррі, може бути пов'язаний зі скандалом про злом телефонів на початку 2000-х, коли принц ще був підлітком.

Принц Гаррі і Меган Маркл instagram / sussexroyalmh

У 2009 році cтало відомо, що репортери могли отримати незаконний доступ до голосової пошти близько трьох тисяч осіб, серед яких був мер Лондона Борис Джонсон, актори Г'ю Грант і Гвінет Пелтроу, співак Джордж Майкл. А в 2011 році було ініційовано розслідування у виданнях, що належали медіа-магнату Руперту Мердоку, що призвело до закриття таблоїду News of the World.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні телерадіомовна корпорація BBC догодила в скандал, оприлюднивши зображення з закликом до вбивства принца Гаррі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.