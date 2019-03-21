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/Жіночий журнал

Принц Чарльз засвітився в плавках на пляжі в Барбадосі

1.3тЧитати матеріал російською

Папарацці сфотографували британського принца Чарльза на пляжі в Барбадосі.

Так, серія знімків була опублікована в Instagram-акаунті Windsor Royal Family. Зазначимо, що 70-річного сина Єлизавети II зняли в плавках у квітковий принт.

"На даний момент королівська пара робить тур по Карибах, під час якого вони планують чотириденний візит на Кубу, що стартує 24 березня", — говориться в опис публікації.

Принц Чарльз засвітився в плавках на пляжі в Барбадосі

принц Чарльз

Фото: ippo.ru

Принц Чарльз засвітився в плавках на пляжі в Барбадосі

принц Чарльз

Фото: instagram/windsor.royal.family

Принц Чарльз засвітився в плавках на пляжі в Барбадосі

принц Чарльз

Фото: instagram/windsor.royal.family

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В коментарях до знімка користувачі мережі написали, що принц Чарльз виглядає чудово.

"Чарльз у відмінній формі", "Він чудово виглядає для чоловіка його віку", — зазначили люди.

Принц Чарльз засвітився в плавках на пляжі в Барбадосі
Принц Чарльз засвітився в плавках на пляжі в Барбадосі
Принц Чарльз засвітився в плавках на пляжі в Барбадосі

принц Чарльз

Фото: instagram/windsor.royal.family

Принц Чарльз засвітився в плавках на пляжі в Барбадосі

принц Чарльз

Фото: instagram/windsor.royal.family

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина спадкоємця британського престолу Чарльза Камілла зажадала розлучення. 71-річна герцогиня Корнуольська заявила, що хоче оформити все якомога швидше.

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Особа
принц Чарльз
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Это не плавки, а сатиновые семейные труселя:-) Представляю, как выглядел бы этот принц в плавках:-)))
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