Принц Чарльз засвітився в плавках на пляжі в Барбадосі

Папарацці сфотографували британського принца Чарльза на пляжі в Барбадосі.

Так, серія знімків була опублікована в Instagram-акаунті Windsor Royal Family. Зазначимо, що 70-річного сина Єлизавети II зняли в плавках у квітковий принт.

"На даний момент королівська пара робить тур по Карибах, під час якого вони планують чотириденний візит на Кубу, що стартує 24 березня", — говориться в опис публікації.

принц Чарльз Фото: ippo.ru

принц Чарльз Фото: instagram/windsor.royal.family

принц Чарльз Фото: instagram/windsor.royal.family

В коментарях до знімка користувачі мережі написали, що принц Чарльз виглядає чудово.

"Чарльз у відмінній формі", "Він чудово виглядає для чоловіка його віку", — зазначили люди.

принц Чарльз Фото: instagram/windsor.royal.family

принц Чарльз Фото: instagram/windsor.royal.family

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина спадкоємця британського престолу Чарльза Камілла зажадала розлучення. 71-річна герцогиня Корнуольська заявила, що хоче оформити все якомога швидше.

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