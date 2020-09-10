Принц Чарльз перестав давати гроші Гаррі та Маркл

Британський принц Чарльз перестав надавати фінансову допомогу своєму синові принцові Гаррі та його дружині Меган Маркл, які відмовилися в цьому році від королівських титулів.

Про це повідомляє видання People. За словами інсайдерів, після переїзду Меган та Гаррі в США, Чарльз давав їм гроші на поточні витрати. Однак після того, як сімейна пара уклала багатомільйонний контракт з платформою Netflix, він вирішив, що тепер члени його сім'ї повністю фінансово самостійні.

Принц Гаррі і Меган Маркл

До речі, за кілька місяців до цього пара придбала розкішний особняк в Монтесіто, Санта-Барбара, вартість якого сягає майже 15 мільйонів доларів. За словами інсайдерів, Гаррі та Меган оплатили велику покупку без сторонньої допомоги.

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