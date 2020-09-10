Принц Чарльз перестав давати гроші Гаррі та Маркл

Британський принц Чарльз перестав надавати фінансову допомогу своєму синові принцові Гаррі та його дружині Меган Маркл, які відмовилися в цьому році від королівських титулів.

Про це повідомляє видання People. За словами інсайдерів, після переїзду Меган та Гаррі в США, Чарльз давав їм гроші на поточні витрати. Однак після того, як сімейна пара уклала багатомільйонний контракт з платформою Netflix, він вирішив, що тепер члени його сім'ї повністю фінансово самостійні.

До речі, за кілька місяців до цього пара придбала розкішний особняк в Монтесіто, Санта-Барбара, вартість якого сягає майже 15 мільйонів доларів. За словами інсайдерів, Гаррі та Меган оплатили велику покупку без сторонньої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 січня 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.

Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі й, за даними ЗМІ, спровокувало розкол Віндзорської династії.

Через рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі та Меган позбулися фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратили.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.