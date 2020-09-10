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Принц Чарльз перестав давати гроші Гаррі та Маркл

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Lady
2,1 т.
Принц Чарльз перестав давати гроші Гаррі та Маркл

Британський принц Чарльз перестав надавати фінансову допомогу своєму синові принцові Гаррі та його дружині Меган Маркл, які відмовилися в цьому році від королівських титулів.

Про це повідомляє видання People. За словами інсайдерів, після переїзду Меган та Гаррі в США, Чарльз давав їм гроші на поточні витрати. Однак після того, як сімейна пара уклала багатомільйонний контракт з платформою Netflix, він вирішив, що тепер члени його сім'ї повністю фінансово самостійні.

Принц Гаррі і Меган Маркл

До речі, за кілька місяців до цього пара придбала розкішний особняк в Монтесіто, Санта-Барбара, вартість якого сягає майже 15 мільйонів доларів. За словами інсайдерів, Гаррі та Меган оплатили велику покупку без сторонньої допомоги.

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