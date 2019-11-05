6 листопада — День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість": що не можна робити

6 листопада всі православні відзначають свято на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає цей день для історії.

6 листопада в церкві моляться іконі Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Це одна з найбільш широко шанованих чудотворних ікон Божої Матері. На іконі зображена Діва Марія в оточенні скорботних людей і ангелів, які здійснюють від її імені благі справи.

Вперше як чудотворна ікона проявила себе в 1688 році. Тоді Пресвята Богородиця зцілила невиліковно хвору людину.

Народні прикмети на 6 листопада

Біла собака слідує за людиною – життя її буде щасливим, багатим і безтурботним протягом всього наступного року.

Впасти в яму – на довге і щасливе життя.

Що не можна робити в цей день

Потрібно бути дуже обережним. Розбити випадково посуд - до чиєїсь смерті протягом року.

Розбити дзеркало - до великої біди.

Народилися 6 листопада

1907 - Володимир Рапопорт, радянський кінооператор і режисер.

Володимир Рапопорт

1955 – Марія Шрайвер, американська журналістка і публіцист, екс-дружина Арнольда Шварценеггера.

Марія Шрайвер

1988 – Емма Стоун, американська актриса.

Емма Стоун

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний пост.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!