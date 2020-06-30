Поза для фото, що "подовжує" ноги: в мережі набирає популярності новий тренд
У соцмережі Instagram набирає популярності новий тренд: знаменитості та блогерки масово публікують знімки, де використовують позу, яка візуально подовжує ноги та робить їх стрункішими.
Як повідомляє Daily Mail, вона отримала назву Jazz Legs. Зазначається, що дівчата на фото позують перед дзеркалом, виставивши перед собою пряму ногу і відхилившись корпусом назад. При цьому опорна нога у них трохи зігнута.
За словами видання, така поза дозволяє продемонструвати не тільки фігуру, але і вбрання.
"Поза створює ілюзію довших ніг, а також витягує тіло, представляючи при цьому ваше вбрання з голови до п'ят", – зазначили інсайдери.
До речі, серед знаменитостей, які підтримали флешмоб опинилися супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі, модельєрка Алекса Чанг, телеведуча Ферн Коттон, блогерка Каміль Шарьер, актриса Таня Берр та інші.
Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.