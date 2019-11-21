"Потрібні компліменти!" Чоловіки назвали кращі способи познайомитися з ними

Щоб почати розмову з чоловіком і в такий спосіб познайомитися з ним, дівчині достатньо всього лише зробити йому комплімент.

На це вказали самі представники сильної статі. Порадами вони поділилися у треді на популярній платформі Reddit.

"Хлопці, назвіть хороший спосіб для дівчини почати з вами розмову?" – запитав користувач під ніком sockydapuppet.

Чоловіки перерахували кращі способи познайомитися з ними rubic.us

Тут чоловіки і зізналися, що вони небайдужі до похвали на свою адресу.

"Це привертає нашу увагу, ми нечасто отримуємо компліменти, особливо від протилежної статі", – зазначив юзер Oceanpond.

Зі свого боку користувач konqvav додав: "Деякі з нас чують люб'язності на свою адресу настільки рідко, що думають, ніби будь-який комплімент, сказаний їм, є жартом". На це ще один користувач заявив, мовляв, у особливо недовірливих хлопців від рідкісних похвал навіть розвивається параноя.

Водночас користувач schright_dwute сказав, що йому зовсім не важливо, як саме дівчина спробує познайомитися з ним.

"Мені все одно, я просто самотній", – зізнався він.

Деякі з чоловіків підтримали його думку. Інші ж зазначали, що є прихильниками "класики", тому позитивно сприймають навіть просту фразу від представниці прекрасної статі: "Привіт! Як справи?".

Також коментатори порадили дівчатам звернутися до незнайомця за допомогою, і під таким приводом познайомитися з ним.

Дехто запропонував використовувати під час знайомства фантазію і почуття гумору: наприклад, жартома привітати чоловіка з тим, що він нарешті "прокинувся" і помітив її, або ж запросити показати свою колекцію Лего.

"Вона помітила мене в свій перший день на роботі. Почала з "бу", незграбно йдучи вниз по сходах і сподіваючись налякати мене. Ми одружилися декілька місяців тому", – поділився історією свого знайомства з коханою один із підписників треду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час знайомства з привабливими жінками у чоловіків відбувається такий же викид гормонів, зокрема кортизолу, як у момент стрибка з парашутом. За словами іспанських учених, це може навіть призвести до виникнення серцевого нападу.

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