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"Поспішай, Борисе": Єлизавета II принизила нового прем'єр-міністра Британії

10.8т Читати матеріал російською

Королеву Великобританії Єлизавету II запідозрили в ображанні нового прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Все через те, що глава держави не стала знімати з ліктя сумку під час рукостискання. На зустрічі в Букінгемському палаці, вона не розлучалася з нею. Про це повідомляє Daily Mail.

Єлизавета ІІ і Борис Джонсон

Єлизавета ІІ і Борис Джонсон

dailymail

Королева одягнула на зустріч із Джонсоном синьо-фіолетову сукню, чорні туфлі, а також декілька ювелірних прикрас: брошка, золотий браслет і намисто з перлів. Однак основну увагу користувачів привернула чорна сумка британського бренду Launer.

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Зазначимо: королева використовує сумочку для того, щоб подавати сигнали своїй прислузі. Зокрема, вона ставить її на стіл, коли збирається піти, і перекладає її з руки в руку, коли хоче закінчити розмову. Така поведінка викликала здивування у користувачів мережі.

Єлизавета ІІ і Борис Джонсон

Єлизавета ІІ і Борис Джонсон

dailymail

"Тільки подивіться, як королева образила його, надівши сумку, ніби вона хоче піти", "Мені подобається, що у королеви завжди з собою її сумка", "Поспішай, Борисе, у мене ще багато невідкладних зустрічей", "Королева зібралася за покупками", — жартували в коментарях.

"Поспішай, Борисе": Єлизавета II принизила нового прем'єр-міністра Британії
"Поспішай, Борисе": Єлизавета II принизила нового прем'єр-міністра Британії
"Поспішай, Борисе": Єлизавета II принизила нового прем'єр-міністра Британії
"Поспішай, Борисе": Єлизавета II принизила нового прем'єр-міністра Британії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше королева проігнорувала хрещення свого правнука, сина Меган Маркл і принца Гаррі Арчі Гаррісона.

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Особи
Єлизавета II Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После избрания Джонсона новым премьером Британии все российские дипломатические ноты этой стране будут начинаться словами: «Борис, ты не прав…»
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая чушь!
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