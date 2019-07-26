"Поспішай, Борисе": Єлизавета II принизила нового прем'єр-міністра Британії

Королеву Великобританії Єлизавету II запідозрили в ображанні нового прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Все через те, що глава держави не стала знімати з ліктя сумку під час рукостискання. На зустрічі в Букінгемському палаці, вона не розлучалася з нею. Про це повідомляє Daily Mail.

Єлизавета ІІ і Борис Джонсон dailymail

Королева одягнула на зустріч із Джонсоном синьо-фіолетову сукню, чорні туфлі, а також декілька ювелірних прикрас: брошка, золотий браслет і намисто з перлів. Однак основну увагу користувачів привернула чорна сумка британського бренду Launer.

Зазначимо: королева використовує сумочку для того, щоб подавати сигнали своїй прислузі. Зокрема, вона ставить її на стіл, коли збирається піти, і перекладає її з руки в руку, коли хоче закінчити розмову. Така поведінка викликала здивування у користувачів мережі.

Єлизавета ІІ і Борис Джонсон dailymail

"Тільки подивіться, як королева образила його, надівши сумку, ніби вона хоче піти", "Мені подобається, що у королеви завжди з собою її сумка", "Поспішай, Борисе, у мене ще багато невідкладних зустрічей", "Королева зібралася за покупками", — жартували в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше королева проігнорувала хрещення свого правнука, сина Меган Маркл і принца Гаррі Арчі Гаррісона.

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