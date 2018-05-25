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Порада для жінок: лікарі назвали спосіб стати привабливими

4.1тЧитати новину російською

Медики заявили про існування у жінок зв'язку між красою і регулярним сексом.

Під час досліджень було встановлено, що жінки, у яких є регулярний секс, виглядають краще, у них свіжіший погляд, хороша шкіра і рум'янець, повідомляє Life.ru з посиланням на Planet Today.

Причиною такої залежності є так звані гормони щастя, які активно беруть участь, як в статевому акті, так і в розрядці.

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Чи потрібен секс жінці

За словами лікаря-сексолога, кандидата медичних наук Олександра Полеєва, висновки експертів вірні. При цьому чоловіча привабливість не залежить від успішного особистого життя, оскільки в інтимному житті сильної статі присутнє менше гормонів, що відповідають за зовнішній вигляд. Але регулярний секс добре позначається на здоров'ї чоловіків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними експертів для чоловіків в сексуальному житті більшу роль грає фізіологія, ніж прояви почуттів і емоційна складова. У той же час для жінок все рівно навпаки.

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