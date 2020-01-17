Помітно схудла Адель в мінісукні з глибоким декольте вразила фігурою

Відому британську співачку Адель, яка останнім часом помітно схудла, застали на відпочинку на Карибських островах.

Так, 31-річну зірку сфотографували шанувальники в Ангільї, що в східній частині Карибського моря, і опублікували знімки в мережі. Крім того, їм вдалося поспілкуватися з Адель і дізнатися реальну цифру зниження її ваги. А також, як їй вдалося домогтися такого результату, повідомляє People.

Адель до і після

Адель Фото: instagram/living.for.adele

За словами фанатів, Адель схудла на 45 кілограмів. Вона мала щасливий вигляд і здавалася дуже впевненою в собі. Співачка їм розповіла, що причина її сильного схуднення — сувора дієта і загалом новий образ життя. Крім того, вона додала, що не любить виснажливі тренування і надає перевагу пілатесу.

Адель з прихильниками Фото: instagram/living.for.adele

Система харчування і нового способу життя Адель базується на таких принципах. Співачка скоротила кількість цукру і знизила калорійність на 20%, що призвело до активації гена, відповідального за довголіття, пришвидшення метаболізму, стимуляцію захисних сил і детокс організму: такий процес називають гормезисом — коли тіло навмисно вводять у маленький стрес, здобуваючи з цього користь.

Адель Фото: instagram/living.for.adele

Ще один секрет сильного схуднення Адель — спеціальна сиртфуд-дієта. Раціон якої складають продукти, що багаті на ресвератрол (сильний антиоксидант) і поліфеноли. В меню співачки: зелений чай, гречка, волоські горіхи, овочі та зелень (на кшталт селери, листкової капусти, червоної цибулі, петрушки та руколи). А також темний шоколад, полуниця, фініки, оливкова олія, цитрусові та яблука.

Адель Фото: The Mega Agency

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 2017 році Адель потрапила в трійку найбільш високооплачуваних співачок. А у 2019 році з'явилися чутки, що вона має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

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