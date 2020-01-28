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28 січня • оновлено в 09:28
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Поки Маркл у Канаді: ЗМІ повідомили про таємне побачення Гаррі з екскоханою

2.2т
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Тоді як Меган Маркл перебувала в Канаді з маленьким сином Арчі, принц Гаррі таємно зустрівся зі своєю колишньою коханою Челсі Дейві в Лондоні.

Про це повідомляє видання New Idea.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

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Так, як пише видання, Челсі, з якою Гаррі розлучився в 2010 році після 6 років стосунків, спеціально заради зустрічі з принцом прилетіла із Зімбабве, де живе більшу частину часу, до Лондона.

Челсі Дейві

Челсі Дейві

Getty

Повідомляється, що Дейві, дізнавшись про рішення принца покинути королівську сім'ю, вирішила особисто підтримати Гаррі. Таємна зустріч колишніх коханих відбулася в одному з ресторанів Лондона.

Принц Гаррі

Принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особи
Меган Маркл принц Гаррі
Місце
Великобританія
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