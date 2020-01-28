Поки Маркл у Канаді: ЗМІ повідомили про таємне побачення Гаррі з екскоханою

Тоді як Меган Маркл перебувала в Канаді з маленьким сином Арчі, принц Гаррі таємно зустрівся зі своєю колишньою коханою Челсі Дейві в Лондоні.

Про це повідомляє видання New Idea.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Так, як пише видання, Челсі, з якою Гаррі розлучився в 2010 році після 6 років стосунків, спеціально заради зустрічі з принцом прилетіла із Зімбабве, де живе більшу частину часу, до Лондона.

Челсі Дейві Getty

Повідомляється, що Дейві, дізнавшись про рішення принца покинути королівську сім'ю, вирішила особисто підтримати Гаррі. Таємна зустріч колишніх коханих відбулася в одному з ресторанів Лондона.

Принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі й Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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