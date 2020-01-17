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17 січня • оновлено в 13:10
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Поки Гаррі немає поруч: Маркл засікли з таємничим чоловіком у Канаді

1.2т
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Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка зараз разом з сином Арчі знаходиться в Канаді, була помічена в автомобілі з таємничим чоловіком.

Знімки Маркл опублікувало видання Daily Mail.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

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Як пише таблоїд, Меган скористалася незалежністю від королівської сім'ї, і поїхала до канадського аеропорту, щоб забрати свого приятеля, який прилетів з США на вихідні.

Меган Маркл у Канаді

Меган Маркл у Канаді

Daily Mail

Меган Маркл у Канаді

Меган Маркл у Канаді

Daily Mail

Папарацці вдалося зняти Маркл біля міжнардного аеропорту Вікторія в автомобілі Land Rover Discovery. Повідомляється, що герцогиня виїхала на своїй машині з розкішного канадського особняку на острові Ванкувер, вартістю 14 млн доларів.

Меган Маркл у Канаді

Меган Маркл у Канаді

Daily Mail

Меган Маркл у Канаді

Меган Маркл у Канаді

Daily Mail

За повідомленнями видання, герцогиня перебувала в піднесеному настрої.

Меган Маркл у Канаді

Меган Маркл у Канаді

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їх рішення і від чого їм доведеться відмовитися.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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