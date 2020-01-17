Поки Гаррі немає поруч: Маркл засікли з таємничим чоловіком у Канаді

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка зараз разом з сином Арчі знаходиться в Канаді, була помічена в автомобілі з таємничим чоловіком.
Знімки Маркл опублікувало видання Daily Mail.
Меган Маркл
Getty
Як пише таблоїд, Меган скористалася незалежністю від королівської сім'ї, і поїхала до канадського аеропорту, щоб забрати свого приятеля, який прилетів з США на вихідні.
Меган Маркл у Канаді
Daily Mail
Меган Маркл у Канаді
Daily Mail
Папарацці вдалося зняти Маркл біля міжнардного аеропорту Вікторія в автомобілі Land Rover Discovery. Повідомляється, що герцогиня виїхала на своїй машині з розкішного канадського особняку на острові Ванкувер, вартістю 14 млн доларів.
Меган Маркл у Канаді
Daily Mail
Меган Маркл у Канаді
Daily Mail
За повідомленнями видання, герцогиня перебувала в піднесеному настрої.
Меган Маркл у Канаді
Daily Mail
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їх рішення і від чого їм доведеться відмовитися.
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