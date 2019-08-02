"Подвійний балон" замість грудей: зірковий хірург спотворив москвичку

Відомий російський пластичний хірург доктор Гайк Бабаян, який робив груди таким зіркам, як Дана Борисова і Марія Погребняк, спотворив жительку Москви Ольгу.

Як повідомляє "СтарХіт", жінка в результаті засудила клініку, в якій він працює, через що їй виплатили велику суму.

Зокрема, москвичка лягла під ніж хірурга в гонитві за красою, але отримала не той результат, на який розраховувала. Їй неправильно встановили імплантати, в результаті одна грудь вийшла значно більшою за іншу. Таку помилку хірурги називають "подвійним балоном". Пацієнтка звернулася до відповідних органів.

Гайк Бабаян Mash

"Співробітники клініки Бабаяна відмовлялися йти на переговори, говорили, що виною всьому – вікові зміни в організмі постраждалої. Тверський районний суд, розглянувши позов у нашій справі, призначив експертизу, в результаті якої було виявлено помилку", – заявив адвокат Ольги.

В результаті клініка виплатила жінці два мільйони рублів (понад 794 тис. грн. – Ред.) в якості компенсації. Інший пластичних хірург, відомий в зіркових колах, виправив помилки іменитого Бабаяна.

хірурги pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно лікар з Росії спотворив кількох дівчат. Одна з постраждалих хотіла виправити проблеми з носом, через які їй було важко дихати, але він просто поставив хрящ, а перегородку виправляти не став. А інша дівчина втратила сосків.

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