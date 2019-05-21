Подруга розкрила секрет про минуле Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл до знайомства з принцом Гаррі просила подруг познайомити її з "відомим британцем".

Таке одкровення про амбітні плани подруги зробила журналістка Ліззі Кенді, розкривши цікавий факт про минуле, передає The Мirror.

Вона уточнила, що з таким проханням Меган звернулася задовго до знайомства з принцом. Це трапилося, коли Маркл перебувала в активному пошуку і часто відвідувала галасливі тусовки з алкоголем і танцями.

Ліззі Кенді і Меган Маркл mirror.co.uk

"Меган так розслабилася, їй сподобався напій, дуже весело. Я пам'ятаю, як вона питала про моїх хлопців. Вона була зацікавлена і задавала багато питань. Зазвичай ви знаходите актрис, які просто розповідають про себе. Вона була дуже весела, дуже мила і сподобалася мені", – розповіла Кенді про день, коли познайомилася з майбутньою герцогинею.

Ліззі Кенді mirror.co.uk

Пізніше вони створили спільний чат з іншими подругами, в якому Маркл звернулася з проханням до дівчат.

"У нас був чат для дівчаток. У ньому вона якось запитала: "Ви знаєте якихось відомих хлопців? Я не заміжня і небайдужа до англійців". Ми пообіцяли Меган допомогти їй у пошуках", – зізналася подруга.

За її словами, через три роки Меган зустріла принца Гаррі, після чого спілкування з подругою припинила. Жінка припустила, що це пов'язано зі входженням Маркл до королівської сім'ї.

Меган Маркл і принц Гаррі Instagram @ sussexroyal

"Я одразу написала їй, коли дізналася про їхній роман з Гаррі. Вона відповіла: "Так, це так. Сподіваюся, ми будемо разом". На цьому наше спілкування закінчилося: палац, судячи з усього, заборонив їй підтримувати зв'язок зі знайомими з засобів масової інформації", – зазначила Кенді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня у Маркл і Гаррі народився первісток. Він став сьомим у черзі на престол. Принц Гаррі виступив із першою публічною заявою і розповів, що малюк і мама прибули додому. Хлопчик народився здоровим.

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