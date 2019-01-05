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Подалі від Міддлтон? Сплив цікавий факт про вагітність Меган Маркл

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл, дружина принца Гаррі, визначилася з лікарнею, у якій планує народжувати первістка.

Як повідомляє DailyMail, Маркл відмовилася від госпіталю Святої Марії в Лондоні, де народила трьох дітей Кейт Міддлтон, а також з'явилися на світ принц Вільям та принц Гаррі.

Найімовірніше, первісток герцогині Сассекській з'явиться на світ у шпиталі Фрімлеї-Парк у графстві Суррей.

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Відзначається, що ця медустанова знаходиться ближче до резиденції, у яку королівська сім'я планує незабаром переїхати.

"Якщо Меган встигне перебратися в Фрогмор-хаус до пологів, то вона, очевидно, буде народжувати в лікарні Фрімлеї-Парк", — повідомило джерело.

Подалі від Міддлтон? Сплив цікавий факт про вагітність Меган Маркл

dailymail.co.uk

Подалі від Міддлтон? Сплив цікавий факт про вагітність Меган Маркл

dailymail.co.uk

Подалі від Міддлтон? Сплив цікавий факт про вагітність Меган Маркл

dailymail.co.uk

Подалі від Міддлтон? Сплив цікавий факт про вагітність Меган Маркл

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські журналісти підрахували витрати на парадні гардероби герцогинь королівської сім'ї Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

Особи
Меган МарклКейт Міддлтонпринц Гаррі
Місце
Великобританія
Теги
пологидітиплітки
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