Подалі від Міддлтон? Сплив цікавий факт про вагітність Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, дружина принца Гаррі, визначилася з лікарнею, у якій планує народжувати первістка.

Як повідомляє DailyMail, Маркл відмовилася від госпіталю Святої Марії в Лондоні, де народила трьох дітей Кейт Міддлтон, а також з'явилися на світ принц Вільям та принц Гаррі.

Найімовірніше, первісток герцогині Сассекській з'явиться на світ у шпиталі Фрімлеї-Парк у графстві Суррей.

Відзначається, що ця медустанова знаходиться ближче до резиденції, у яку королівська сім'я планує незабаром переїхати.

"Якщо Меган встигне перебратися в Фрогмор-хаус до пологів, то вона, очевидно, буде народжувати в лікарні Фрімлеї-Парк", — повідомило джерело.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські журналісти підрахували витрати на парадні гардероби герцогинь королівської сім'ї Меган Маркл і Кейт Міддлтон.