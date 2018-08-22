Починаємо роздягатися: топ-5 найсексуальніших чоловіків-зірок України

Україна славиться не тільки найкрасивішими жінками, але і нереально сексуальними чоловіками.

Вони змушують серця слабкої половини битися швидше, їх ноги підкошуватися. Instagram-акаунти цих зірок мають сотні тисяч фолловерів, коментів і лайків. OBOZREVATEL підібрав для вас топ-5 найгарячіших секс-символів українського шоу-бізнесу, чиї фотографії варто переглядати перед сном.

Поганець Макс Барських

Український співак, виходець з "Фабрики зірок-2", де вже був найсексуальнішим учасником. Головне в Максі - це особлива подача і манера, через що він залишається привабливим навіть одягненим.

Смачний Микола Тищенко

Найвідоміший український ресторатор, який став також ведучим "МастерШеф" і "Ревізора". Тищенко не тільки готує так, що хочеться тарілки облизувати, а й може продемонструвати ідеальне тіло.

Гламурний Віталік Козловський

Один з українських співаків, еротичні фото яких в Instagram з'являються найчастіше. Але ми всерівно пам'ятаємо його в 2003 переможцем програми "Шанс", який співає "Чорнобривці".

Суворий Влад Яма

Найвідоміший український танцюрист, суддя телевізійних проектів "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками". Яма може надзвичайно сексуально виляти стегнами в латиноамериканській бальній програмі і затанцювати партнерку до смерті.

Епатажний Іван Дорн

Український співак, який почав з поп-групи "Пара Нормальних", але повністю змінив образ і стиль музики і перейшов в сольну кар'єру. Зараз Дорн живе в США і вражає шанувальників дивними кліпами.

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