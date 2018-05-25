Однажды с первым мужем отправились на концерт. Кажется, это был "Шлягер" во Дворце Украина. Бесконечный марафон попсовых песен. Приехали пораньше, заняли свои угловые места, и мимо нас прошагал не один десяток красивых хорошо одетых женщин. Каждую он провожал похотливым взглядом. Ел глазами. Подавался вперед и, словно удав заглатывал в себя. Пожалуй, даже слышала, как нервно ходит кадык и булькает вожделение в полном сливочного мороженого желудке. Меня это задело. Возмутило. Взбесило. Не сдержавшись, ущипнула за рукав и шикнула: "Ты что, страх потерял?" Он искренне обиделся и обозвал параноичкой.

Потом было много всего. Я встречалась с разными представителями сильного пола и даже те, что млели от любви, не пропускали взглядом ни одну юбку: ни мини, ни макси, ни тюльпан, ни солнце-клеш. От этого каждый раз становилось обидно. Не по себе.

Несколько лет назад отправилась встречать мужа в аэропорт. Он прилетел с другом, и парни наперебой делились, как летели, падали в воздушные ямы и возвращались обратно в порт из-за обнаруженной на борту поломки. Выехав на Бориспольскую трассу нас красиво подрезал розовый фольксваген жук. Приятель длинно присвистнул и заорал:

- Ты видел какая куколка за рулем?!Давай, жми на газ, хочу получше ее рассмотреть.

Муж издал победоносный клич, включил музыку погромче, поднажал и через мгновение поравнялся с дамочкой-барби. Потом случайно посмотрев в зеркало заднего вида, наткнулся на мой ледяной взгляд и сник. Заерзал и начал придумывать отмазки. Одну неудачнее другой. Думаю, супруг просто забыл о моем присутствии. Подобное оказалось сильнейшим потрясением, и в очередной раз убедилась, что мужчина будет рассматривать красивых женщин всегда! При всякой погоде. В любых обстоятельствах. В каком угодно возрасте и статусе. Даже если он безумно влюблен, минуту назад ползал на одном колене и бурно рыдая делал предложение, все равно параллельно обратит внимание на официантку, длинноногую нимфу за соседним столиком и Клавдию Елизаровну в душном костюме тройке.

Это диагноз. Это как вдох и выдох. Как процессы метаболизма, потливость и дефекации. Бороться с этим равносильно бороться с солнцем, ветром, ливнем или пытаться изменить таблицу умножения, теорему Пифагора и химический анализ крови. Подобное нужно принять, как данность. Как белый снег и темную ночь. Иначе в попытке изменить невозможное есть риск разрушить себя.

Новини Формула идеального секса

Ученые определили несколько причин, по которым мужчина не смотрит в сторону прекрасного пола. Это старость, недавний сексуальный марафон шесть часов кряду, иная ориентация, психические отклонения или травма головы. Все остальные глазели и будут глазеть. Поэтому вместо расстраиваться и выяснять отношения, давайте радоваться, что наши избранники гетеросексуалы, молоды, не психи и не ударялись головой!