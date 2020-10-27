Пластичний хірург пояснив зміни у зовнішності Меланії Трамп

Пластичний хірург Хуссейн Чима пояснив зміни у зовнішності дружини президента США Дональда Трампа Меланії, які прихильники помітили на одному з останніх знімків.

Нагадаємо, що раніше у соцмережі Twitter поширилося фото з першою леді США та її чоловіком біля літака дорогою на останні президентські дебати. Неприродна гримаса Меланії на знімку здивувала користувачів, і вони навіть припустили, що на кадрі зображений двійник першої леді. Однак, як заявив пластичний хірург, такі ілюзії змін зазвичай виникають на знімках зірок, які, як і Трамп, найчастіше фотографуються зі спокійним, "кам'яним" обличчям, передає Daily Mail.

"Вираз будь-якої емоції залучає м'язи обличчя. Коли ми посміхаємося, жирові тканини наших щік підіймаються до очей, і останні значно зменшуються. Ця напруга м'язів і, як наслідок, поява шкірних складок іноді можуть змінити обличчя до невпізнання", – пояснив він.

Аналогічна ситуація, за словами фахівця, спостерігається на фото інших знаменитостей, зокрема співачки й дизайнерки Вікторії Бекхем, а також актрис Мері-Кейт та Ешлі Олсен.

"Коли Ешлі посміхається, її щелепа трохи відкривається. Це подовжує обличчя, надаючи йому більш жіночного вигляду", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меланія відмовилася дати Дональду руку, коли їхній літак прибув на базу Ендрюс у Вашингтоні, округ Колумбія.