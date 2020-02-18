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18 лютого • оновлено в 13:37
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Після 26 років шлюбу: стало відомо про ще одне розлучення в сім'ї Єлизавети II

2.1т
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58-річний племінник королеви Єлизавети II Девід Армстронг-Джонс розлучається зі своєю дружиною Сереною після 26 років шлюбу.

Про це повідомляє видання Hello!

Девід Армстронг-Джонс з дружиною Сереною

Девід Армстронг-Джонс з дружиною Сереною

Getty

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"Граф і графиня Сноудон прийшли до дружньої угоди, що їх шлюб підійшов до кінця і що вони повинні розлучитися. Вони просять, щоб преса поважала їх особисте життя і життя їх сім'ї", – цитує видання офіційного представника пари.

При цьому, що послужило причиною розлучення подружжя, не повідомляється.

Девід Армстронг-Джонс з дружиною Сереною

Девід Армстронг-Джонс з дружиною Сереною

Getty

Відомо, що Девід і Серена виховують двох дітей: 21-річного сина Чарльза і 18-річну дочку Маргарет. Вона, до речі, була однією з подружок нареченої на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма в 2011 році.

Девід Армстронг-Джонс з дружиною Сереною, дочкою Маргарет і Єлизавета II

Девід Армстронг-Джонс з дружиною Сереною, дочкою Маргарет і Єлизавета II

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що старший онук Єлизавети II Пітер Філіпс вирішив розлучитися зі своєю дружиною Отем після 12 років шлюбу. Про своє розставання подружжя повідомило 11 лютого.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
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