Після 26 років шлюбу: стало відомо про ще одне розлучення в сім'ї Єлизавети II

58-річний племінник королеви Єлизавети II Девід Армстронг-Джонс розлучається зі своєю дружиною Сереною після 26 років шлюбу.

Про це повідомляє видання Hello!

Девід Армстронг-Джонс з дружиною Сереною Getty

"Граф і графиня Сноудон прийшли до дружньої угоди, що їх шлюб підійшов до кінця і що вони повинні розлучитися. Вони просять, щоб преса поважала їх особисте життя і життя їх сім'ї", – цитує видання офіційного представника пари.

При цьому, що послужило причиною розлучення подружжя, не повідомляється.

Девід Армстронг-Джонс з дружиною Сереною Getty

Відомо, що Девід і Серена виховують двох дітей: 21-річного сина Чарльза і 18-річну дочку Маргарет. Вона, до речі, була однією з подружок нареченої на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма в 2011 році.

Девід Армстронг-Джонс з дружиною Сереною, дочкою Маргарет і Єлизавета II Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що старший онук Єлизавети II Пітер Філіпс вирішив розлучитися зі своєю дружиною Отем після 12 років шлюбу. Про своє розставання подружжя повідомило 11 лютого.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!