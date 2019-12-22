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22 грудня • оновлено в 15:44
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Підготовка до Різдва: королівська родина Великобританії розчулила мережу новими фото

2.6т
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Королівська родина Великобританії на чолі з Єлизаветою II показала, як зазначає Різдво.

На офіційній сторінці Букінгемського палацу опубліковано серію милих фотографій, на яких в центрі уваги – принц Джордж.

Зокрема, королівські фотографи зробили сімейне фото, на якому були присутні королева Єлизавета, принц Чарльз і принц Вільям із сином.

Королівська родина готує пудинги

Королівська родина готує пудинги

twitter / kensingtonroyal

Новини
У мережу випадково злили рідкісне фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон з дітьми

Їх сфотографували в той момент, коли маленький Джордж готував різдвяні пудинги в одному з розкішних залів палацу.

Дорослі з теплими посмішками спостерігали за юним кухарем. Частування передали в благодійний фонд "Королівський британський легіон" для самотніх ветеранів збройних сил.

Принц Джордж готує пудинги

Принц Джордж готує пудинги

twitter / kensingtonroyal

Королівська родина – різдво

Королівська родина – різдво

twitter / kensingtonroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з підозрою помітили, що Кейт Міддлтон відсторонилася від чоловіка принца Вільяма під час різдвяного випуску кулінарного шоу телеведучої Мері Беррі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Різдво
Особи
Єлизавета II принц Вільям принц Джордж принц Чарльз
Місце
Великобританія
Теги
фотосессія фотографии
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