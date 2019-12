Підготовка до Різдва: королівська родина Великобританії розчулила мережу новими фото

Королівська родина Великобританії на чолі з Єлизаветою II показала, як зазначає Різдво.

На офіційній сторінці Букінгемського палацу опубліковано серію милих фотографій, на яких в центрі уваги – принц Джордж.

Зокрема, королівські фотографи зробили сімейне фото, на якому були присутні королева Єлизавета, принц Чарльз і принц Вільям із сином.

Їх сфотографували в той момент, коли маленький Джордж готував різдвяні пудинги в одному з розкішних залів палацу.

Дорослі з теплими посмішками спостерігали за юним кухарем. Частування передали в благодійний фонд "Королівський британський легіон" для самотніх ветеранів збройних сил.

An excerpt from Queen Victoria's diary on 24 Dec 1840 gives us a glimpse into her Christmas: "I then arranged the present tables for Albert & Mama with 2 fine Christmas trees." In the spirit of Victoria, we've been busy decking the halls of her former home at #KensingtonPalace 🎄 pic.twitter.com/q6JLkzaiOL