Перший сніг: найяскравіші привітання і картинки

За пів місяця до початку календарної зими в Сумській, Харківській і Дніпропетровських областях пройшов перший сніг. Жителів України вже потихеньку почала накривати казкова атмосфера.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найяскравіші привітання, картинки, листівки з першим снігом.

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Вітаю, друзі, з першим снігом,

Що пурхає у вас за вікном!

Тягне гілки змерзлі в небо,

Посивілий раптом клен над ставком.

Мерзлякувато туляться в рядок горобці,

Сніг засипав асфальт і вдома,

Розігралися в сніжки дітлахи.

Перший сніг, настала зима!

***

З першим снігом вітаю,

Щастя і любові бажаю.

Нехай він стелить покривало,

Що б нам тепліше стало.

Кружляють у танці знову сніжинки,

Всім даруючи свої посмішки.

У цьому зворушливому танці

Нехай мрії у всіх здійсняться!

daynotes.ru

***

Ось перший сніг стукає у вікно,

Ми чекали всі його давно.

Кружляють сніжинки й танцюють,

Візерунки на склі малюють.

Так подивися у вікно, дружок,

Прикрасив землю, як сніжок!

Його чарівний хоровод,

Кличе до нас в гості Новий рік!

otkritkiok.ru

***

А на вулиці перший сніг!

І я вас з ним, друзі, вітаю!

Снігової теплу зиму вам бажаю,

Щоб сніжинки свій почали біг!

А на вулиці перший сніг.

Нехай приносить він тільки щастя,

Відганяючи від вас все негоди,

Дарує радість і мир вам навік!

otkritkiok.ru

***

Вітаю вас з першим снігом! Бажаю, щоб ваші помисли були чистими, як цей сніжок, щоб ваш шлях був світлим і легким. А ще побажаю, щоб перший сніжок не приніс вам нових падінь, нових ударів – щоб ви всього цього успішно уникли. Загалом – хороших і приємних вам вражень. З першим снігом!

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